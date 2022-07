Paraense Bia Dourado lança novo single nesta sexta-feira (8)

Vem lançamento por aí! A talentosa paraense Bia Dourado, que brilhou nas telas do reality musical ‘The Voice Kids’, da Rede Globo, lança o hit “Apenas Nós” nesta sexta-feira. Aprovada e muito elogiada desde a primeira fase do programa, Bia, que é natural de Belém, segue fazendo sucesso na capital paraense. Junto com o cantor paraense Guto Risuenho, ela uniu amor e felicidade em forma de canção.

Segundo a pequena Bia, fazer a música nova foi um momento leve. “Nasceu em um encontro com o Guto Risuenho para falar de música e de repente começamos a compor! Foi muito bom! A música ficou linda demais, e eu, junto dos meus pais e do tio Guto, achamos que seria perfeita para um single”, explicou. Com grandes expecativas, a pequena destaca que ainda há músicas prontas esperando para serem lançadas. “Se tudo der certo, tenho certeza que teremos novos projetos esse ano sim. A mensagem principal a ser passada na música é de amor e felicidade, principalmente. É o que eu sinto escutando ‘Apenas Nós’. Uma música leve, gostosa de ouvir e que traz sentimentos bons. De verdade espero que o público sinta o mesmo que eu”, destacou Bia.

A cantora, que é apaixonada por músicas internacionais e possui um amplo conhecimento sobre música, não parou de se dedicar aos seus sonhos e conta sempre com o apoio incondicional da mãe, Giovanna Dourado. “Sonhar os sonhos dos filhos é uma grande felicidade. Então acompanhar a Bia em todo esse processo é maravilhoso, especialmente em vê-la feliz, se divertindo, amadurecendo e aprendendo também. A dica que tenho para os pais é que não limite os sonhos dos seus filhos e procure apoiá-los sempre”, concluiu Giovanna.

Durante o The Voice, Bia, que integrou o time de sua conterrânea Gaby Amarantos, ainda destacou que sonha em fazer uma parceria musical com Ed Sheeran. "Adoro as músicas dele, adoro ele no todo", afirmou na época. Cantar é um dos maiores sonhos da pequena paraense que já acumula momentos marcantes em sua carreira.