The Voice Kids: Bia Dourado está no time da conterrânea Gaby Amarantos

Mais uma paraense no The Voice Kids. Desta vez, o Pará se orgulha de Bia Dourado, 11, que participou da 6ª audição às cegas, no último domingo (11), e está no time da conterrânea Gaby Amarantos, que agora o papo vai ser de paraense para paraense. Bia cantou “Someone You Loved” de Lewis Capaldi e ficou radiante, mas ao mesmo tempo, em choque com a conquista, já que se trata de um sonho antigo.

A técnica Gaby Amarantos não escondeu a felicidade ao descobrir que Bia Dourado é paraense. “Ai que que bom que eu tenho Belém no meu time. Mas claro, como o Brown falou, nós sabemos também que é muito bom ter essa mistura no nosso núcleo”, pontua a técnica.

Veja o momento que Gaby vira a cadeira para Bia:

Sobre a canção escolhida para a audição às cegas, se trata de uma canção que Bia gosta muito e que já cantou em outras apresentações. “Eu escolhi essa música porque eu amo muito, eu adoro cantar em inglês porque tenho muita afinidade com a língua e, às vezes, gosto mais de cantar em inglês do que em português”, revelou Bia.

A primeira grande apresentação de Bia foi no Círio de Nossa Senhora de Nazaré, quando tinha apenas sete anos. Como ela faz parte da banda da escola, foi feita uma homenagem à santa e Bia assumiu o vocal. Ela encarou o grande público e encantou uma multidão.

“Foi um momento muito importante, pois ela tinha apenas sete anos e encarou a situação de uma forma muito bonita. As pessoas gostaram e depois disso muita gente passou a acompanhar a Bia”, disse a mãe Giovana Dourado.

Bia Dourado demonstra interesse pela música desde os primeiros anos de vida. No aniversário de dois anos, ela marcou a família quando teve a atitude de pegar o microfone da mão do animador de sua festa contratado pelos seus pais e assumiu o posto cantando a música do Ursinho Pimpão.

Nesse episódio, Giovana já percebeu o interesse da filha pela arte da música. "Eu sempre colocava a música do Ursinho Pimpão para ela escutar e nesse dia ela cantou a música todinha. Ficamos surpresos", disse a mãe.

Desde aí, os aniversários de Bia passaram a ser animados por ela mesma, pois sempre se sentiu à vontade com o microfone e palco. "Ela sempre pedia para fazer as apresentações e animar a festa do próprio aniversário e a gente sempre apoiou", destaca Giovana.

Na primeira edição do The Voice Kids, Bia já pediu para os pais para participar. Rodrigo Dourado, pai da cantora, disse que ela deveria primeiro estudar para depois tentar participar do programa. Foi quando Bia entrou na aula de canto e se preparou para o grande sonho.

"A gente estava esperando a Bia completar nove anos, mas nesse tempo passamos dois anos morando em Portugal e quando retornamos fizemos a inscrição dela", explica Giovana.

O processo de inscrição foi tranquilo e foi todo realizado pelos pais de Bia. "Nós tentamos não criar tantas expectativas, pois tínhamos medo de causar frustração, mas as coisas foram acontecendo, ela foi passando nas etapas até que chegou a notícia de que iria para as audições às cegas", recorda Giovana.

Bia diz que se sente muito feliz pois sempre foi o seu sonho. "Quando eu recebi a notícia me senti muito feliz e muito realizada, pois sempre foi meu sonho participar do programa. Estes foram os meus principais sentimentos", disse a cantora.

Bia e sua arte

A menina de apenas 11 anos, além de cantar, já vem apresentando sua marca em suas composições e poemas. No início da pandemia, em 2020, Bia compôs a música “Colo de mãe”, que fala de amor, carinho e afeto. Bia chegou a gravar a canção em estúdio e compartilhou em suas redes sociais, no Dia das Mães.

Mas não são só canções que Bia já vem escrevendo, ela também faz poemas. Inclusive, fez um poema para si mesma, que diz: “Beatriz, ela é feliz, ela é menina. Ela é ela. Ela é a Beatriz. Sorrir. Viver. Amar. Aprender. Levar. Crescer. É assim que ela quer ser. Com os olhos com cor de mar, com vestidos cor de céu, ela prefere pintar a vida com a mão e sem pincel. Ela é feliz. Ela é menina. Ela é ela. É a Beatriz”.

Há pouco mais de um ano, também durante a pandemia, a Diretoria da Festa de Nazaré lançou um vídeo em honra e glória de Nossa Senhora de Nazaré e a Bia foi a intérprete da canção. Durante o período em Portugal, ela se apresentou no Museu da Música Portuguesa.

“A Bia é uma menina muito sensível e intensa. Tudo que ela se propõe a fazer, faz com dedicação e responsabilidade. A música na vida dela é distração e alegria. A nossa família está muito feliz e orgulhosa dela, pois é a realização de um sonho. Ela foi persistente e sempre acreditou”, disse a mãe emocionada.

Bia gosta de cantar músicas internacionais, Música Popular Brasileira e Pop. Ela está no 6º ano do ensino fundamental e é uma boa aluna. “A Bia não me dá trabalho nenhum, ela tira ótimas notas e é responsável com os estudos”, completa a mãe.

Quem quiser acompanhar o trabalho da paraense pode acessar o canal do youtube Bia Dourado Oficial.

The Voice

A sexta edição do programa chegou na fase na 6ª audição às cegas. Os técnicos Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló se emocionaram e se encantaram com mais talentos na tarde do último domingo.

A sexta temporada do programa conta com a apresentação de Márcio Garcia e Thalita Rebouças.

Os interessados em participar da edição de 2022 devem ter de 9 a 14 anos no período correspondente à exibição do programa, desde que tenham a autorização dos responsáveis. É só preencher um questionário e enviar os vídeos dos candidatos com apresentações musicais de até 5 minutos. Mais informações no site do Gshow.