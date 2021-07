Gaby Amarantos vira a cadeira e a paraense Bia Dourado entra para o The Voice Kids; vídeo

A pequena artista paraense Bia Dourado, de 11 anos, cantou e arrasou no palco do The Voice Kids, da Globo, no programa que foi ao ar neste domingo, 11. No sexto dia de audição às cegas, Bia cantou o hit internacional "Someone You Loved", sucesso do cantor escocês Lewis Capaldi. A conterrânea Gaby Amarantos virou a cadeira e garantiu mais um talento no time dela.

"Virei a cadeira para você muito convicta, muito feliz, de saber que tem aí dentro uma coisa muito poderosa", empolgou-se Gaby.

Bia Dourado se apresentou com a música ‘Someone You Loved’ no #TheVoiceKids e mandou bem!



Confira tudo sobre o sexto dia de Audições às Cegas! ➡ https://t.co/PQ32s8ZfnQ pic.twitter.com/aQDujc9ruv — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) July 11, 2021

Nas redes sociais, os familiares e amigos de Bia Dourado marcaram a artista em várias postagens, inclusive, muitos deles apareceram comemorando a classificação dela no programa e usando uma camisa padronizada com a foto da cantora.