Paraense Bia Dourado não é classificada para próxima fase do 'The Voice Kids'

A paraense Bia Dourado não foi classificada para seguir na 6ª temporada do "The Voice Kids", no programa que foi ao ar neste domingo, 8. Ela integrava o time de Gaby Amarantos e se apresentou em trio - junto com as concorrentes Bia Miranda e Mari Gonçalves - cantando o hit em inglês "Dance Monkey", de Tones and I. A técnica escolheu Mari para seguir no reality.

Assim que o trio se apresentou, Carlinhos Browm foi o primeiro a comentar o desempenho das artistas mirins. Ele disse sobre a paraense: "Que as crianças sejam como você, que traga essa garra e esse sorriso. Que coisa linda é você, esse canto que vc traz".

Gaby também avaliou cada uma das três cantoras e disse sobre a conterrânea: "Me surpreendeu. No ensaio cantou quietinha, se familiarizando com a música, porque a cantora (da gravação original) tem um timbre diferenciado. Quando abriu a boca (Bia) saiu uma áurea dourada que inundou todo o nosso palco com toda a sua beleza e suavidade. Lá no final, você teve a última oportunidade de soltar um agudo e de mostrar pra gente que você é muito mais do que a gente viu aqui. Tô muito orgulhosa de ver tudo o que você apresentou. Parabéns".

Mas a técnica parense gostou mais da apresentação de Mari, chamando-a de "fera" e a escolheu para seguir no programa. "Tô orgulhosa da evolução de vocês. Olha como vocês desabrocharam. Mostraram que são capazes de cantar qualquer música", completou a dona do hit "Ex My Love" se referindo às três meninas.

Bia Dourado, que aparecia mexendo os lábios em silêncio, como se estivesse rezando, chorou com o anúncio da escolhida. "Agradeço a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré por estar cuidando de mim. Sempre foi meu sonho estar aqui nesse palco, ainda mais no time da Gaby, que é de onde eu sou. Eu vou continuar cantando", falou a paraense ao se despedir do programa.

Programa

No segundo dia de batalhas, outro trio do time Gaby, formado por Edu Lima, Jhonny Diniz e Ruany Keveny deixaram Teló arrependido: "Eu queria vocês três no meu time. Que coisa mais linda". A técnica escolheu Ruany: "Vejo uma mini Simone e Simaria".

Já o time Brown iniciou com Alice Braga, Sofia Farah e Kaori Yokota cantando "Let it Be", dos Beatles. "É uma batalha, mas não é uma disputa", ressaltou o baiano, antes de anunciar quem seguiria com Sofia na equipe. Outro trio do baiano, com Bia Gurgel, Isabelly Sampaio e Isadora Araújo, impressionou com "Garota de Ipanema". Brown escolheu Isabelly.

Pelo time Teló, João Arthur Brum, Lipe Araújo e Manu Vaz emocionaram com o clássico sertanejo "Tristeza do Jeca". O técnico escolheu Manu para a próxima fase. Outro time do loiro, teve Laís Menezes, Rafaela Carrer e Valentina Corrêa cantando o sucesso do duo AnaVitória, "Trevo (Tu)". O sertanejo escolheu Laís para seguir no reality. "É complicado demais da conta, é muito equivalente. É lá no teto o nível de vocês, foi lindo", afirmou.