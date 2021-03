Gaby Amarantos será jurada do 'The Voice Kids'; confira

A nova temporada do "The Voice Kids", a versão mirim do reality de disputa musical, terá um novo apresentador e novos jurados. André Marques, que vai apresentar o "No Limite", dá lugar a Márcio Garcia. Os novos jurados serão Michel Teló e Gaby Amarantos, que vão se juntar a Carlinhos Brown para escolherem crianças entre nove e 15 anos.

A estreia do reality está marcada para o dia 18 de abril.