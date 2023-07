The Voice Kids: Henrique Lima é o campeão da temporada

Henrique Lima foi o vencedor do The Voice Kids 2023, com 45,11% dos votos. Do Time Mumu, ele é de Senhor do Bonfim, na Bahia, e tem 14 anos. Para hoje, 09, ele cantou scolheu "Na Hora de Amar", canção que faz sucesso na voz de Gusttavo Lima. E na rodada final, ele interpretou "Disparada" de Jair Rodrigues

VEJA MAIS

Foram muitas emoções na grande final desta oitava temporada. Os finalistas eram Isa Camargo e Israelly Bonfim, pelo Time IZA, Emanuel Motta e Laura Medeiros, pelo Time Brown e Henrique Lima e TAY, pelo Time Mumu.

O vencedor levou para casa, além do troféu do programa, R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

Nesta final, os participantes disputavam em duas rodadas. Na primeira, os dois finalistas de cada time fizeram apresentações individuais e receberam votos do público através do gshow. Os mais votados de cada time voltaram ao palco para novos shows e o público votou novamente, escolhendo a voz campeã.