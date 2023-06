Paraense Maria Alice deixa o The Voice Kids 2023, neste domingo (4)

A paraense Maria Alice Farias, 10 anos, deixou o The Voice 2023, neste domingo (4), no último dia da fase das batalhas. Ao lado de Israelly Bonfim e Luísa Trinxet, a paraense disputou a fase do time Iza com a canção "Dance Monkey", hit da cantora australiana Tones and I. As meninas emocionaram a plateia.

Nessa fase, os técnicos dividem seus grupos em trios, nos quais os participantes cantam juntos a mesma música. Ao final desta fase, cada time contará com seis talentos representando-os.

Iza se emocionou e comemorou a apresentação das meninas e decidiu quem permanece na disputa. "Acho que essa foi uma das Batalhas mais equilibradas que eu vi até agora", disse IZA. Depois de ressaltar a dificuldade em tomar a decisão, a técnica escolheu Israelly Bonfim, de 11 anos, para seguir representando seu time.

Maria Alice sempre foi uma criança musical. Com influência dos pais e de outras pessoas da família, sempre teve contato com música. Ela foi inscrita no programa pela mãe, Andréa de Oliveira Farias, 42 , que fez surpresa para a filha e para as demais pessoas da família, e diz que é a realização de um sonho.

A cantora mirim gosta de cantar pop e trilhas de filmes e de assistir a musicais. Na primeira fase do programa, ela cantou “Imagem (Ref lec tion)” (David Zippel | Matthew Wilder | Vs. Marcelo Coutinho) e foi selecionada para o time da cantora Iza.