Maria Alice, que está no The Voice Kids 2023, diz que está vivendo uma experiência mágica

Maria Alice Farias, 10 anos, a primeira participante paraense desta edição do The Voice Kids, sempre foi uma criança musical. Com influência dos pais e de outras pessoas da família, sempre teve contato com música. Ela foi inscrita no programa pela mãe, Andréa Barreto Ricarte de Oliveira Farias, que fez surpresa para a filha e para as demais pessoas da família, e diz que é a realização de um sonho.

"Eu fiquei muito feliz e surpresa, pois a minha mãe não falou nada para ninguém e quando eu soube foi algo muito mágico", diz a menina de 10 anos. Maria diz que está muito feliz no time Iza, pois sempre foi fã da artista e, por isso, chorou quando viu a cadeira da cantora virada. "Eu fiquei sem acreditar", disse a criança.

Sobre estar no palco do The Voice, Maria Alice diz que é uma experiência mágica e inesquecível, pois à medida que for passando de fases é o sentimento de superação que predomina. "Está sendo muito legal, pois estou famosa. Os meus amigos ficam pedindo fotos e autógrafos. Eu estou até testando uma forma de fazer autógrafo", disse a menina aos risos.

A música, no entendimento de Maria Alice, é uma forma de expressão e arte e que lhe deixa feliz. "A música pode curar o mundo. Existe a música certa para cada momento", destaca a paraense.

Andréa Barreto Ricarte de Oliveira Farias, 42, é mãe de Maria Alice e disse que a filha sempre foi uma criança musical, ela costuma introduzir a música em todos os momentos da vida, até nas brincadeiras. A iniciativa de inscrever a filha no programa surgiu ao perceber a vontade de Maria Alice de pisar no palco do programa.

"Quando a gente assistia as edições passadas ela dizia que quando completasse 11 anos ia querer participar. Eu resolvi não esperar, e ano passado fiz a inscrição. Fiz e não falei para ninguém, pois quis fazer supresa", pontua a mãe da cantora mirim.

Para Andrea, é uma satisfação ver a filha realizar o sonho, pois ela sempre foi fã do programa e da cantora Iza. "A Iza que virou a cadeira e ela ficou muito emocionada. Nós estamos muito felizes com a conquista dela", acrescenta.

A influência da música na vida da criança vem de seio familiar, pois Andrea é pianista de formação e na família do marido tem alguns músicos de cultura popular. "Ela cresceu nesse ambiente de forma natural e foi escolhendo seu instrumento, que é a própria voz. Ela sempre foi uma criança musical. A música faz parte de vários momentos da vida dela, principalmente, nas brincadeiras", pontua a mãe.

Maria Alice é filha única, mas Andrea garante que é a única filha com muitos irmãos do coração. "Ela é uma criança maravilhosa, ela tem bom convívio com os amigos. Ela gosta de estar cercada por pessoas. É uma criança de gosta de estar em convívio social", destaca.

No ano passado, Maria Alice se apresentou durante a homenagem da escola no Círio de Nazaré e já fez outras participações como cantora. "Estou achando essa experiência fantástica, pois a dinâmica do programa é maravilhosa, a produção é cuidadosa. Eu acredito que é uma iniciativa muito importante, pois quando as crianças têm a chance de descobrir a arte dentro de si, é grandioso, pois a arte pode mudar o mundo", pontua.