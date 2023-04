Nos bastidores, Carlinhos Brown posa ao lado da filha Clara Buarque

Talento de família! O cantor, compositor e produtor musical Carlinhos Brown compartilhou nesta terça-feira (18), um registro único com a filha entre “corredores e bastidores” da TV Globo.

A filha do técnico do ‘The Voice Kids’, Clara Buarque, é atriz e participa de ‘Travessia’, interpretando Bia. Na publicação do Instagram, Carlinhos não deixou de mostrar o quanto é ‘pai babão’ e se declarou para a jovem. “Encontros de corredores e bastidores. Te amo, filha”, escreveu. “Encontro que melhora meu dia. Te amo tanto!”, respondeu Clara.

Clara Buarque é uma das quatro filhas de Carlinhos Brown, fruto de seu relacionamento com Helena Buarque, filha de Marieta Severo e Chico Buarque. A atriz herdou o talento da família e chegou a fazer parte do musical ‘Novos Baianos’, de 2019, e também participou da série ‘Tudo Igual Só que Não’, da Disney+, em 2022.

