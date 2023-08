Cantor brasileiro emociona jurados e ganha botão dourado no America's Got Talent; vídeo

O Brasil foi muito bem representado no palco do America's Got Talent 2023 nesta terça-feira (1), quando o cantor Gabriel Henrique impressionou tanto o público quanto os jurados com sua emocionante performance. O programa de talentos, exibido pelo canal NBC, é conhecido por descobrir artistas de diversas áreas, incluindo cantores, dançarinos, mágicos e comediantes, que podem ganhar o prêmio de US$ 1 milhão.

Gabriel emocionou a plateia ao cantar a música "Run to You" de Whitney Houston, trilha sonora do filme "O Guarda-Costa". O cantor foi recebido com chuva de aplausous e entusiasmo do público e dos jurados.

A atriz Sofia Vergara, conhecida por seu papel na série "Modern Family", ficou deslumbrada com a performance e não hesitou em dar um "Golden Buzzer", um botão dourado especial que leva o candidato a pular várias etapas do processo e ir direto para as rodadas ao vivo. "A sua energia, quem você é… foi perfeito! Você chegou aqui e trouxe aquele sentimento que eu estava esperando, algo muito forte", disse a jurada.

Assista a apresentação de Gabriel Henrique no America's Got Talent:

VEJA MAIS

Nas redes sociais, o cantor brasileiro compartilha covers de músicas cristãs e, por conta da conquista, está recebendo muitos elogios e apoio dos internautas. O ex-BBB Gil do Vigor disse ter se emocionado com a apresentação de Gabriel e escreveu: "Você merece demais". A atriz Bruna Marquezine também confessou não ter segurado as lágrimas ao ouvir sua poderosa voz.

Agora, o brasileiro avança na fase de audições do reality e se junta a outros talentosos artistas que passaram pelo mesmo processo de seleção. Com a apresentação do carismático Terry Crews, de "Todo Mundo Odeia o Chris" e "As Branquelas", o programa segue com os jurados Howie Mandel, Heidi Klum e Simon Cowell, conhecido por formar grandes nomes como One Direction e Fifth Harmony.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)