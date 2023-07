Medalha: Erik Cardoso é o primeiro brasileiro a correr os 100m abaixo de 10 segundos

Erik Cardoso conseguiu bater um dos recordes mais antigos do atletismo brasileiro. Durante os Jogos Sul-Americanos, em São Paulo, nesta sexta-feira (28), às 15h38, o atleta fez o tempo de 9s97 na final dos 100m rasos. Com isso, Erik Cardoso tornou-se o primeiro brasileiro a correr a tradicional prova em menos de 10 segundos.

A marca cravada de 10s, já durava 35 anos, e foi conquistada por Robson Caetano, em 22 de julho de 1988. Com o feito histórico, Erik garantiu a medalha de prata e o índice para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Durante a prova, a medição do vento marcava 0.8 m/s, abaixo do limite de 1.0m/s. Assim, o novo recorde brasileiro estava garantido. No início deste mês, Felipe Bardi chegou a correr abaixo de 10s, mas o índice do vento impediu a homologação da marca.

