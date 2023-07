Americana Katie Ledecky bate recorde de Phelps e garante hexa inédito em mundiais

A americana Katie Ledecky venceu, neste sábado (29), no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka, Japão, os 800m livre com o tempo de 8min08s87. O resultado projeta a nadadora como a primeira hexacampeã do esporte e a recordista de ouros individuais na competição, com 16, superando Michael Phelps, dono de 15.

Este é o sexto título consecutivo de Ledecky nos 800m livre. Ela foi campeã da prova nos mundiais de Barcelona 2013, Kazan 2015, Budapeste 2017, Gwangju 2019 e Budapeste 2022. A americana tem, no total, 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 20 de ouro e cinco de prata. Em Fukuoka, a primeira medalha de Ledecky foi nos 1500m, na terça-feira (25).

A final deste sábado foi dominada pela americana, que assumiu a ponta já nos primeiros metros, abrindo distância confortável sobre a australiana Ariarne Titmus e a chinesa Bingjie Li. Na primeira metade da prova, Ledecky nadou à frente da linha do recorde mundial e fechou os 400m em 4min01s92. O domínio ainda se manteve na parte final da disputa e a americana bateu em primeiro com 8min08s87, à frente de Li, com 8min13s31, e Titmus, com 8min13s59.

Veja as medalhas de ouro de Ledecky em Campeonatos Mundiais:

400m livre - Barcelona 2013

800m livre - Barcelona 2013

1500m livre - Barcelona 2013

200m livre - Kazan 2015

400m livre - Kazan 2015

800m livre - Kazan 2015

1500m livre - Kazan 2015

400m livre - Budapeste 2017

800m livre - Budapeste 2017

1500m livre - Budapeste 2017

800m livre - Gwangju 2019

400m livre - Budapeste 2022

800m livre - Budapeste 2022

1500m livre - Budapeste 2022

1500m livre - Fukuoka 2023

800m livre - Fukuoka 2023