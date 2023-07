Jovem de 21 anos quebra recorde mundial de Michael Phelps

O francês Leon Marchand, de 21 anos, quebrou o recorde mundial dos 400m medley este domingo (23), ao conquistar a medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka, no Japão. Leon percorreu a distância em 4min02s50, superando em mais de um segundo a marca antiga de Michael Phelps nas Olimpíadas de Pequim 2008, com 4min03s84.

Michael Phelps, que estpa no Japão como comentarista de um canal de TV, testemunhou o feito do francês e o aplaudiu de pé. Phelps era o recordista mundial da prova desde 2002, quando tinha 17 anos e alcançou a marca pela primeira vez. Depois, foi melhorando o recorde até 2008, quando conseguiu 4min03s84.

O feito de Leon era aguardado por pate da imprensa internacional. Ano passado, o jovem foi campeão com o tempo de 4min04s28. A expectativa agora é pelas próximas provas e os recordes que poderão vir. Mais marcas de Phelps podem ser quebradas.

Phelps tem na carreira 23 medalhas de ouro, três pratas e dois bronzes em Jogos Olímpicos, além de 26 ouros, seis pratas e um bronze em Campeonatos Mundiais de piscina longa. Ele, na carreira, chegou a ter os recordes mundiais dos 200m e 400m medley, além dos 100m e 200m borboleta. Esse recorde dos 400m medley era o último individual que ainda pertencia ao americano.