Campeão olímpico Thiago Braz é suspenso após testar positivo em exame antidoping

O saltador brasileiro Thiago Braz, campeão olímpico na prova do salto com vara na Rio 2016 e em Tóquio 2020, foi suspenso provisoriamente pela World Athletics (Federação Internacional de Atletismo) após testar positivo em exame antidoping.

O resultado foi divulgado nesta nesta sexta-feira (28), mas não se sabe quando o exame foi realizado.

Dependendo da punição, é possível que ele esteja de fora das Olimpíadas de Paris.

Thiago testou positivo para ostarina, droga utilizada para o aumento de massa muscular. Essa substância foi a mesma usada pela jogadora de vôlei Tandara, quando ela foi suspensa por quatro anos.

“Uma suspensão provisória é quando um atleta ou outra pessoa é temporariamente suspenso de participar de qualquer competição ou atividade no atletismo antes de uma decisão final em uma audiência conduzida de acordo com as Regras Antidoping do Atletismo Mundial ou do Código de Conduta de Integridade”, afirma a entidade através de nota.

Thiago Braz conquistou o ouro olímpico na prova do salto com vara nos jogos do Brasil, e conquistou um bronze na edição posterior da competição, no Japão.

Agora, o atleta vai à julgamento feito pela própria Athletics Integrity Unit.