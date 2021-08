Atletismo: Thiago Braz conquista a medalha de bronze no salto com vara

O atleta brasileiro Thiago Braz, medalhista de ouro na Rio-2016, garantiu o bronze nesta terça-feira nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Ele conquistou a medalha com a marca de 5m87. Thiago tentou ainda superar a marca de 5m92 três vezes, mas não conseguiu.

O sueco Armand Duplantis, recordista mundial, conquistou a medalha de ouro com 6m02. O americano Cristopher Nilsen tentou passar por essa marca mas não conseguiu, ficando com a prata, depois de superar os 5m97.

A medalha de bronze representa uma volta por cima na hora certa para Thiago Braz, depois do ouro no Rio de Janeiro há cinco anos, quando bateu o recorde olímpico com a marca de 6,03m. O paulista de 27 anos, enfrentou uma série de dificuldades desde então, com resultados negativos, troca de treinadores e a pandemia de covid-19.