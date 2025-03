Brasileira encontra Alex Turner em Londres e web comenta aparência do vocalista

Nesta quarta-feira (19), a jornalista brasileira Giovana Kury viveu um momento digno de fãs do rock mundial: encontrou Alex Turner, vocalista do Arctic Monkeys, enquanto pedalava pelas ruas de Londres, na Inglaterra. O episódio, compartilhado nas redes sociais, viralizou rapidamente, mas não foi apenas a sorte da brasileira que chamou atenção. A aparência do músico, de 39 anos, virou piada entre internautas, que associaram seu visual "envelhecido" à origem britânica do artista.

Em depoimento publicado em suas redes, Giovana contou que estava a caminho da casa de um amigo de bicicleta quando avistou Turner caminhando casualmente com uma sacola. "Estou tremendo. Eu estava andando de bicicleta e ele estava andando casualmente na rua com uma sacola. Eu pensei: não pode ser. Vi de novo e era ele", relatou. A imagem, que mostra a jornalista sorridente ao lado do cantor, foi postada no X (antigo Twitter) e acumulou milhares de interações em poucas horas.

O post original de Giovana no X ultrapassou 23 mil likes em menos de 24 horas, com reposts de perfis internacionais dedicados ao Arctic Monkeys. O termo "Alex Turner" registrou pico de buscas no Google após o ocorrido, mostrando o poder de influência do cantor — e do humor dos fãs.

O nome de Alex Turner rapidamente entrou para os tópicos mais comentados da plataforma, mas o foco dos usuários foi além do encontro inusitado. A aparência do vocalista, que completa 40 anos em janeiro de 2024, rendeu memes e brincadeiras sobre o "envelhecimento britânico":

"Mentira que esse senhor de idade é o Alex Turner", escreveu um perfil. "Meu mano tá só o pó da rabiola. O cara tem 39 anos! É a água de Londres, só pode", brincou outro. "Ele meteu 50 anos em 5. Típico de um britânico autêntico", comparou um terceiro, em referência ao ex-presidente Juscelino Kubitschek. A discussão ganhou tom humorístico, com fãs atribuindo o visual despojado e as rugas do cantor ao clima do Reino Unido ou ao estilo de vida "rock 'n' roll".