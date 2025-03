Dia do Fã em grande estilo: Conheça os artistas paraenses que conquistam o mundo

No Dia do Fã, celebrado neste 17 de março, não poderíamos deixar de destacar os artistas que transformam a cultura em grandes espetáculos. O Dia do Fã, nasceu oficialmente em 2004 por meio de uma lei municipal sancionada em São Paulo. A proposta foi criada para reconhecer a importância dos fãs na cadeia cultural e artística. A data ganhou adesão espontânea em todo o Brasil, especialmente nas redes sociais, onde fãs e artistas passaram a celebrar essa conexão única.

No Pará, essa relação ganha contornos ainda mais intensos: os fãs são pilares de movimentos como o tecnobrega e o carimbó, gêneros que cresceram graças ao apoio popular, sem depender de grandes gravadoras. A data simboliza a gratidão aos fãs que transformam sonhos locais em fenômenos globais — como aconteceu com Gaby Amarantos, Pinduca e outros nomes da lista.

Confira alguns nomes que fazem o coração dos paraenses bater mais forte:

Gaby Amarantos;

Fafá de Belém;

Felipe Cordeiro;

Joelma;

Zaynara;

Viviane Batidão;

Manu Bahtidão;

Wanderley Andrade;

Manoel Cordeiro;

Pinduca;

Mestre Curica;

Jeff Moraes;

Dona Onete;

Markinho Duran.

