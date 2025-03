Mayhem: novo álbum de Lady Gaga recebe elogios da crítica internacional

O aguardado álbum “Mayhem”, de Lady Gaga, finalmente chegou às plataformas de streaming na sexta-feira (7), marcando o retorno da artista às pistas de dança com seu sétimo álbum de estúdio.

As primeiras críticas da mídia internacional começaram a ser publicadas e, até o momento, a recepção tem sido amplamente positiva. O sucessor de “Chromatica” está sendo elogiado por sua produção envolvente e energia contagiante. Confira algumas das opiniões:

Pitchfork

“Lady Gaga provocou o LG7 por tanto tempo que, quando ‘Disease’ chegou com o anúncio do lançamento do álbum, poderia facilmente ter sido decepcionante. Mas esse não seria o jeito Lady Gaga de fazer as coisas. Em vez disso, veio um gigante tão repleto de ganchos, mudanças harmônicas e floreios de produção deliciosamente extravagantes que soa como o resultado de um plano sinistro para reunir todos os hits não reivindicados do mercado e transformá-los em uma sinfonia pop maximalista.

“Mayhem” também traz o híbrido de EDM e Eurodisco ‘Abracadabra’ e, por que não, sua balada rock’n’soul com Bruno Mars, ‘Die With a Smile’. Ou seja, vale tudo, enquanto Gaga se vê ‘retornando à música pop que meus primeiros fãs amavam’, como declarou nos materiais de divulgação.”

Rolling Stone

4/5 estrelas

“‘Mayhem’ é o tipo de fan-service que não dilui a artista em si. Gaga soa sua versão mais autêntica do início ao fim deste álbum: não há personagens, conceitos ou impulsos estéticos ofuscando as músicas. Em vez disso, ela criou um de seus álbuns mais desafiadores sonoramente e coesos até agora: uma mistura de Nine Inch Nails, David Bowie, Prince e sua era Fame Monster, resultando no lançamento pop mais forte do ano até o momento.”

The Telegraph

4/5 estrelas

“‘Mayhem’ representa o retorno da artista de 38 anos à linha de frente do pop. Ela claramente não está para brincadeira, reunindo em estúdio produtores de ponta, carregando suas armas pesadas com ganchos explosivos e aumentando seus sintetizadores analógicos ao máximo. O resultado é uma experiência barulhenta, intensa e cheia de energia, embora os ouvintes possam sentir que estão sendo esmagados em vez de seduzidos de volta para a pista de dança.

Ela provou ser uma mestre das formas do pop, e cada música aqui é elegantemente estruturada e repleta de ganchos, sendo levada ao seu limite sonoro absoluto. ‘Mayhem’ é empolgante, mas exaustivo, um verdadeiro ataque sonoro de aríete. Em tempos de um pop tão sem graça, é bom vê-la estacionando seus tanques de volta na pista de dança.”

Billboard

“Fica claro que, quase 20 anos depois de ter redefinido o conceito moderno de estrelato pop, Lady Gaga praticamente não tem mais nada a provar.

Ainda assim, em Mayhem, seu tão aguardado sétimo álbum de estúdio (lançado hoje pela Interscope Records), Gaga se apresenta como se tudo — sua fama, sua reputação, sua própria vida — estivesse em jogo. Mayhem se desenrola do começo ao fim como uma ousada e audaciosa peça de anarquismo pop da Mother Monster. Gaga pega os sons que definiram a maior parte de sua carreira (dance-pop, stadium rock, EDM e até um pouco de funk), os desmonta em um nível molecular e os reconstrói em novas formas irresistíveis. O álbum oscila de maneira intensa entre industrial, techno, disco e soul, sempre proporcionando a Gaga a chance de compartilhar algumas de suas letras mais profundas até agora.”

VEJA MAIS

Encarte de “Mayhem” traz carta de agradecimento de Lady Gaga para os fãs

A relação entre Lady Gaga e seus Little Monsters sempre foi especial, e a artista reforçou esse vínculo ao dedicar uma mensagem de agradecimento aos fãs no lançamento de seu novo álbum, Mayhem.

Além das novas músicas, os fãs que adquirirem a cópia física encontrarão uma carta exclusiva no encarte, onde Gaga expressa sua gratidão pela lealdade e apoio ao longo de sua trajetória. Confira a tradução:

“Monsters:

Por quase duas décadas, nos conhecemos e nos amamos. Vocês estiveram comigo e com minha música através de tantas reviravoltas. Seja quando escrevo sobre o caos da doença, bruxas lançando feitiços em uma boate, acordar como um zumbi após ser mordida na pista de dança, o jeito estranho que a fama pode ter de parecer um clone ou desaparecer na obscuridade pop com a pessoa que você ama — vocês sempre me lembraram de que posso ser exatamente quem eu quiser ser. Obrigada por estarem nessa jornada comigo, não importa o que aconteça. Espero que, ao ouvirem estas músicas, encontrem um lugar para despejar todos os seus pensamentos negativos e deixem a música carregar vocês — para longe do seu próprio caos e para dentro do caos da música. Bom, Monsters: aqui estamos nós novamente. Cara a cara. Fiz isso para vocês.”

Gaga também agradeceu a seu noivo, Michael Polansky, e a seus colaboradores, incluindo Bruno Mars e George Saffelstein, por suas contribuições ao álbum.