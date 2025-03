César Tralli grava vídeo para fã que recriou cenário do 'Jornal Hoje' em casa; assista

O jornalista César Tralli emocionou a web ao gravar um recado em vídeo para o fã mirim João Felipe, de 11 anos. Maranhense, o garoto é autista e viralizou nas rede sociais ao recriar o cenário do Jornal Hoje, apresentado por Tralli, em seu quarto. Além de imitar Tralli na bancada, João ainda reproduziu elementos do telejornal, como a previsão do tempo e um correspondente internacional.

Tralli surpreendeu o menino e a família ao enviar a mensagem de agradecimento diretamente para eles. "E aí João Felipe, como você está? Tudo bem? Estou aqui no estúdio do Jornal Hoje, agradecendo todo o seu carinho. Eu vi seu vídeo, você me imitando aqui no JH. Muito legal, parabéns, viu! Um abraço grande para você e toda a sua família! Fica em paz, Deus te abençoe sempre! Com muita saúde e muito amor no coração. Você sabe, estamos sempre juntos aqui", diz Tralli no vídeo.

A reação de João Felipe ao receber o "presente" foi gravada pela família. Segundo a mãe, o menino foi não verbal até os cinco anos de idade, mas se tornou uma criança bastante comunicativa com ajuda de terapias. "Hoje a comunicação é seu hiperfoco", relatou Alianhy Souza em um comentário na publicação da TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão.

Assista ao vídeo aqui