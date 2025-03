Sabrina Carpenter interage com fã brasileira durante show em Manchester

A cantora Sabrina Carpenter, 25, interagiu com uma fã brasileira durante o show que aconteceu na noite desta quinta-feira (13), em Manchester, no Reino Unido. Após se apresentar em cidades dos Estados Unidos, a artista levou a turnê “Short n’ Sweet” para a Europa.

Nos registros, compartilhados no X, o antigo Twitter, a voz de “Espresso” pergunta de qual cidade a sua admiradora era e, na sequência, menciona São Paulo, que ela diz ser bem longe. Antes de perguntar para o restante do público se todos eram da Inglaterra, Carpenter volta a se dirigir para a brasileira: “Você veio de tão longe, obrigada”.

Em outubro do ano passado, a cantora reagiu com outro fã brasileiro. Na ocasião, ela falou sobre voltar ao país: “Você quer que eu vá para o Brasil?”, completou ela. “Eu já estive lá.”

Sabrina Carpenter já esteve no Brasil em três ocasiões. Ela veio pela primeira vez em 2017, quando foi o ato de abertura do show da cantora Ariana Grande. As outras duas visitas ocorreram em 2023, uma para o festival Mita, e a outra para abrir as performances da “The Eras Tour”, de Taylor Swift.

“Ah, você quer que eu vá novamente. Claro, eu amaria”, continuou a cantora, emendando uma brincadeira: “Amanhã! Eu tenho outro show amanhã… Talvez depois de amanhã, se não estiver ocupada”.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com