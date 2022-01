Boninho usa as redes sociais para dar mais dicas sobre os participantes do BBB 22

Diretor do Big Brother Brasil, Boninho segue lançando dicas para os fãs do reality, que estreará na próxima segunda-feira (17). Na segunda (10), ele fez um vídeo com mais algumas delas, mas avisou que poderiam ser boas ou confundir ainda mais as pessoas. "Tem gente que adora frutos do mar, é só não cair na xepa", começou ele.

"Tem gente que vai pedir cooler com cachaça e cerveja. Tem três filhas... só que não", emendou. Outra dica foi: "É cheio de mania, mas não é o Rei". E ele encerra com a dica: "[Tem gente] que chora à toa e já pode se preparar para regar as plantas", disse o diretor do programa.

