BBB 22 arrecada milhões em patrocínio; confira quanto cada um vai desembolsar

O Big Brother Brasil 2022 já é um verdadeiro sucesso antes mesmo de começar. Com cerca de 11 patrocinadores oficiais, a casa mais vigiada do país ainda está com 80 patrocinadores na fila de espera por um espacinho de mostrar sua marca no programa. As informações são da Buzzfeed Brasil.

Cada empresa investiu milhões de reais pelo espaço no reality. Veja a lista e os valores de cada uma:

BIG

Americanas;

Avon;

PicPay.

Essa cota é a mais valiosas. Cada empresa desembolsou R$ 91,9 milhões.

ANJO

C&A;

Heineken;

P&G;

Seara.

A cota é a segunda linha de patrocinadores, e custa R$ 69,4 milhões cada.

BROTHER

Above;

Engov;

McDonald's;

Quinto Andar.

Cada uma dessas pagou R$ 11,8 milhões.

Nos próximos dias, a Globo deverá fazer uma espécie de "sorteio" para ver se consegue criar novos espaços publicitários no programa.