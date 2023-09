Boletim médico informa que Kayky Brito tem quadro clínico ‘sob controle e estável'

O quadro clínico de Kayky Brito está 'sob controle e estável', informa o novo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 08, pelo Hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Com poucas evoluções após cirurgias na região da pelve, e no braço direito, realizadas na última segunda-feira, 04, o ator permanece sedado e em ventilação mecânica.

O ator de 34 anos foi vítima de um atropelamento por um carro de aplicativo no último sábado (02/09), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Kayky teve politrauma corporal e traumatismo craniano e precisou ser levado ao CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Miguel Couto, localizado no Leblon.

Posteriormente, foi transferido para o Hospital Copa D’Or, em Copacabana, onde passou por cirurgias de fixação de fratura da pelve e do membro superior direito.

O motorista de aplicativo foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde foi submetido ao exame de alcoolemia. De acordo com a Polícia Militar, não foi detectado o consumo de bebida alcoólica pelo motorista envolvido no atropelamento.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)