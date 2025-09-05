Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bole Bole lança samba-enredo que homenageia Mãe Josina, pioneira do Tambor de Mina no Guamá

Festa de lançamento será neste sábado (6), com shows, roda de samba e participação de Mãe Eloísa de Badé. Enredo celebra a força ancestral da mulher negra fundadora do Terreiro Dois Irmãos.

Fernando Assunção (Especial para O Liberal)

O Carnaval de 2026 da Associação Carnavalesca Bole Bole promete ser um marco de emoção, espiritualidade e afirmação histórica. A escola, tricampeã do carnaval de Belém, escolheu como enredo “Mãe Josina do Guamá, solo sagrado da cultura popular”, uma homenagem à fundadora do Terreiro de Mina Dois Irmãos, espaço sagrado que completou 135 anos de existência no bairro do Guamá em 2025.

A apresentação oficial do samba-enredo será neste sábado (6), a partir das 20h, na quadra da escola. A festa contará com a bateria-show da Bole Bole, apresentação da cantora Wal Santos com o show “Ancestralidade”, desfile completo da escola com todos os quesitos, além do grupo Fé no Batuque, com muito samba de raiz. A participação especial será da ialorixá Mãe Eloísa de Badé, atual dirigente espiritual do terreiro, ao lado de seus filhos de santo.

No dia 23 de agosto, dia do aniversário de 135 anos do terreiro, o samba-enredo foi divulgado nas redes sociais. Agora, o hino da Bole Bole em 2026 será apresentado a toda a comunidade com uma grande festa na quadra da escola.

O enredo destaca a trajetória de Mãe Josina, mulher negra maranhense que, pouco após a abolição da escravidão, chegou a Belém em 1890. No bairro do Guamá, fundou o terreiro em 23 de agosto daquele ano. Conhecido inicialmente como Tambor de Santa Bárbara, o local se tornaria uma das mais antigas casas de culto afro-brasileiro em funcionamento contínuo no país.

Segundo o diretor de carnaval e compositor Herivelto Silva, o Vetinho, a ideia do enredo nasceu após a participação da Bole Bole na seletiva da Grande Rio, que ocorreu em Belém, em 2024. Em 2025, a agremiação caxiense apresentou na Marquês de Sapucaí o enredo “Pororocas Parawaras”, em homenagem à espiritualidade afroindígena. Mãe Eloísa e o os filhos do Terreiro Dois Irmãos participaram do desfile, que levou o vice-campeonato.

“Essa mulher guerreira se instalou na Pedreirinha e foi dando outra cara para o Guamá, que antes era considerado uma ‘terra amaldiçoada’, com os cemitérios, com a segregação dos escravizados, com muita tuberculose na época, hanseníase… Graças à espiritualidade de mãe Josina, hoje, o Guamá é uma terra de alegria, de festas de santo, festas juninas e carnaval”, diz Vetinho.

O samba celebra a linhagem matriarcal do Terreiro de Mina Dois Irmãos, que segue viva há quatro gerações: Mãe Josina, Mãe Amelinha, Mãe Lulu e, hoje, Mãe Eloísa de Badé, que recebeu com emoção a homenagem.

“Meu coração se enche de emoção com o lançamento do samba enredo da Bole Bole, que homenageia a minha bisavó Josina, fundadora do nosso Terreiro de Mina Dois Irmãos.  Ela, que chegou ao Guamá vindo do Maranhão, enfrentou humilhações e perseguições, mas resistiu, com fé, amor e a força ancestral que nos sustenta até hoje, e que eu tenho orgulho de levar adiante”, celebra Mãe Eloísa.

Quem também se emocionou foi a intérprete de apoio Adriana Souza, que descreveu a gravação e preparação para cantar o samba como um "chamado espiritual".

“Como intérprete de samba-enredo, sendo mulher e o enredo sendo um enredo matriarcal que vai contar a história da Mãe Josina, é um privilégio, um presente da encantaria e, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Está sendo uma experiência incrível poder exaltar essa mulher e toda essa linhagem de mulheres potentes e que transformam vidas através da espiritualidade dentro do Terreiro de Mina Dois Irmãos”, finaliza. 

Bole Bole encerra a primeira noite de desfiles

No sorteio realizado no último dia 16 de agosto, ficou definido que a Bole Bole encerrará a primeira noite dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Belém, na sexta-feira, 27 de fevereiro, na Aldeia Cabana. Quatro agremiações se apresentam por noite.

Samba-enredo 2026 – “Mãe Josina do Guamá, solo sagrado da cultura popular”

Liberta do cativeiro
São Benedito no colo
Foi chamada para assentar o seu terreiro
E assim tornou sagrado o nosso solo
Quem consagrou a cumieira
Quem firmou o tambor de mina
Foi o vodum dessa preta guerreira
No chão pisado da Pedreirinha
Quando Onirê chama Averê
É fundamento da doutrina
E o clamor a Obaluâê
Nos trouxe a luz de Mãe Josina
Ê, no tambor, que retumbou
O esplendor da encantaria
Ervas de cura, cantos de amor
No axé que o nosso povo irradia
Os filhos de santo do Guamá
Na raiz das famílias festeiras
Oferendas em noite de luar
Missão de comandar as brincadeiras
E a rezadeira benze o guardião
Fazendo da cultura resistência e paixão
E aí, a rua é arraial, o sonho é carnaval,
Festejos juninos
Aí, o bem vence o mal, a força ancestral
Abrindo os caminhos
Oyá, felicidade vem baiar no meu destino
Agô, mamãe, agô
Bole Bole está em festa
Teu quilombo me encantou
Agô, mamãe, agô
Bole Bole está em festa, mãe
Teu Santo Preto nos abençoou

Autores: Herivelto Martins (Vetinho)
Danilo Vetinho
Felipe Silva
Intérpretes: Bruno Costa
Fabrício Ferreira
Adriana Souza
Lorena Monteiro

Serviço:

Lançamento do Samba-Enredo 2026
Local: Quadra da Bole Bole – Passagem Pedreirinha, 143 – Guamá
Data: Sábado, 6 de setembro
Horário: A partir das 20h
Atrações:

  • Show “Ancestralidade” com Wal Santos
  • Apresentação oficial do samba-enredo com todos os quesitos
  • Roda de Samba Fé no Batuque
  • Participação especial de Mãe Eloísa de Badé e filhos de santo

Pista liberada e mesa a R$ 80

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bole Bole

carnaval belém 2026

terreiro de mina dois irmãos

mãe eloísa de badé
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DIVERSIDADE

Festival Acessa BH 2025 terá, pela primeira vez, artistas do Norte na programação

Paraense Rô Colares apresenta espetáculo inspirado em ancestralidade e vivências do espectro autista

05.09.25 8h00

A VEZ DE BELÉM

Pôr do Suel desembarca em Belém com hits, vibe sunset e pagode para todas as gerações

Após rodar o Brasil com sua label, Suel chega à capital paraense com participações especiais e repertório que homenageia o melhor do pagode nacional e seus maiores sucessos

05.09.25 8h00

CULTURA

Atriz Isabella Adorama revela desejo por novos projetos no teatro e cinema

Mineira de 22 anos tem focado em aprendizados e novas oportunidades na carreira

05.09.25 0h02

SHOWCASE

Conferência ALMA: show de cantora Gabriê marca último dia de programação, nesta sexta-feira (05)

A artista de Rondônia se apresentará em evento, realizado na Estação das Docas, com repertório autoral

04.09.25 23h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Artistas e público celebram na AABB décadas do brega, raiz do som paraense

Será neste sábado (6) na sede da AABB, em Ananindeua, a partir das 22h, numa grande festa para a plateia cantar e dançar com os artistas pioneiros do gênero que é 'cara do Pará'

05.09.25 8h00

CONTEÚDO ADULTO

Virgem e cristã, influenciadora fatura R$ 440 milhões no OnlyFans sem publicar nudes

Sophie Rain, de 20 anos, surpreende ao conquistar espaço entre as maiores estrelas da plataforma com conteúdo não explícito

26.07.25 15h29

A VEZ DE BELÉM

Pôr do Suel desembarca em Belém com hits, vibe sunset e pagode para todas as gerações

Após rodar o Brasil com sua label, Suel chega à capital paraense com participações especiais e repertório que homenageia o melhor do pagode nacional e seus maiores sucessos

05.09.25 8h00

'PATRIMÔNIO'

Influencer faz seguro de partes íntimas avaliado em R$ 2 milhões e causa polêmica

Influencer adulta e ex-fisiculturista Mari Reis afirma que corpo é sua principal fonte de renda; apólice cobre lesões, estética e gravações

04.09.25 21h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda