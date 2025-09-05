Bole Bole lança samba-enredo que homenageia Mãe Josina, pioneira do Tambor de Mina no Guamá

O Carnaval de 2026 da Associação Carnavalesca Bole Bole promete ser um marco de emoção, espiritualidade e afirmação histórica. A escola, tricampeã do carnaval de Belém, escolheu como enredo “Mãe Josina do Guamá, solo sagrado da cultura popular”, uma homenagem à fundadora do Terreiro de Mina Dois Irmãos, espaço sagrado que completou 135 anos de existência no bairro do Guamá em 2025.

A apresentação oficial do samba-enredo será neste sábado (6), a partir das 20h, na quadra da escola. A festa contará com a bateria-show da Bole Bole, apresentação da cantora Wal Santos com o show “Ancestralidade”, desfile completo da escola com todos os quesitos, além do grupo Fé no Batuque, com muito samba de raiz. A participação especial será da ialorixá Mãe Eloísa de Badé, atual dirigente espiritual do terreiro, ao lado de seus filhos de santo.

No dia 23 de agosto, dia do aniversário de 135 anos do terreiro, o samba-enredo foi divulgado nas redes sociais. Agora, o hino da Bole Bole em 2026 será apresentado a toda a comunidade com uma grande festa na quadra da escola.

O enredo destaca a trajetória de Mãe Josina, mulher negra maranhense que, pouco após a abolição da escravidão, chegou a Belém em 1890. No bairro do Guamá, fundou o terreiro em 23 de agosto daquele ano. Conhecido inicialmente como Tambor de Santa Bárbara, o local se tornaria uma das mais antigas casas de culto afro-brasileiro em funcionamento contínuo no país.

Segundo o diretor de carnaval e compositor Herivelto Silva, o Vetinho, a ideia do enredo nasceu após a participação da Bole Bole na seletiva da Grande Rio, que ocorreu em Belém, em 2024. Em 2025, a agremiação caxiense apresentou na Marquês de Sapucaí o enredo “Pororocas Parawaras”, em homenagem à espiritualidade afroindígena. Mãe Eloísa e o os filhos do Terreiro Dois Irmãos participaram do desfile, que levou o vice-campeonato.

“Essa mulher guerreira se instalou na Pedreirinha e foi dando outra cara para o Guamá, que antes era considerado uma ‘terra amaldiçoada’, com os cemitérios, com a segregação dos escravizados, com muita tuberculose na época, hanseníase… Graças à espiritualidade de mãe Josina, hoje, o Guamá é uma terra de alegria, de festas de santo, festas juninas e carnaval”, diz Vetinho.

O samba celebra a linhagem matriarcal do Terreiro de Mina Dois Irmãos, que segue viva há quatro gerações: Mãe Josina, Mãe Amelinha, Mãe Lulu e, hoje, Mãe Eloísa de Badé, que recebeu com emoção a homenagem.

“Meu coração se enche de emoção com o lançamento do samba enredo da Bole Bole, que homenageia a minha bisavó Josina, fundadora do nosso Terreiro de Mina Dois Irmãos. Ela, que chegou ao Guamá vindo do Maranhão, enfrentou humilhações e perseguições, mas resistiu, com fé, amor e a força ancestral que nos sustenta até hoje, e que eu tenho orgulho de levar adiante”, celebra Mãe Eloísa.

Quem também se emocionou foi a intérprete de apoio Adriana Souza, que descreveu a gravação e preparação para cantar o samba como um "chamado espiritual".

“Como intérprete de samba-enredo, sendo mulher e o enredo sendo um enredo matriarcal que vai contar a história da Mãe Josina, é um privilégio, um presente da encantaria e, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Está sendo uma experiência incrível poder exaltar essa mulher e toda essa linhagem de mulheres potentes e que transformam vidas através da espiritualidade dentro do Terreiro de Mina Dois Irmãos”, finaliza.

Bole Bole encerra a primeira noite de desfiles

No sorteio realizado no último dia 16 de agosto, ficou definido que a Bole Bole encerrará a primeira noite dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Belém, na sexta-feira, 27 de fevereiro, na Aldeia Cabana. Quatro agremiações se apresentam por noite.

Samba-enredo 2026 – “Mãe Josina do Guamá, solo sagrado da cultura popular”

Liberta do cativeiro

São Benedito no colo

Foi chamada para assentar o seu terreiro

E assim tornou sagrado o nosso solo

Quem consagrou a cumieira

Quem firmou o tambor de mina

Foi o vodum dessa preta guerreira

No chão pisado da Pedreirinha

Quando Onirê chama Averê

É fundamento da doutrina

E o clamor a Obaluâê

Nos trouxe a luz de Mãe Josina

Ê, no tambor, que retumbou

O esplendor da encantaria

Ervas de cura, cantos de amor

No axé que o nosso povo irradia

Os filhos de santo do Guamá

Na raiz das famílias festeiras

Oferendas em noite de luar

Missão de comandar as brincadeiras

E a rezadeira benze o guardião

Fazendo da cultura resistência e paixão

E aí, a rua é arraial, o sonho é carnaval,

Festejos juninos

Aí, o bem vence o mal, a força ancestral

Abrindo os caminhos

Oyá, felicidade vem baiar no meu destino

Agô, mamãe, agô

Bole Bole está em festa

Teu quilombo me encantou

Agô, mamãe, agô

Bole Bole está em festa, mãe

Teu Santo Preto nos abençoou

Autores: Herivelto Martins (Vetinho)

Danilo Vetinho

Felipe Silva

Intérpretes: Bruno Costa

Fabrício Ferreira

Adriana Souza

Lorena Monteiro

Serviço:

Lançamento do Samba-Enredo 2026

Local: Quadra da Bole Bole – Passagem Pedreirinha, 143 – Guamá

Data: Sábado, 6 de setembro

Horário: A partir das 20h

Atrações:

Show “Ancestralidade” com Wal Santos

Apresentação oficial do samba-enredo com todos os quesitos

Roda de Samba Fé no Batuque

Participação especial de Mãe Eloísa de Badé e filhos de santo

Pista liberada e mesa a R$ 80