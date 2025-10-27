Capa Jornal Amazônia
Quem foi Vanessa Rios, cantora que morreu aos 42 e planejava carreira internacional

Ela era casada com o americano Joe Ridenhour, que ajudou a abrir portas nos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

A cantora pernambucana Vanessa Rios morreu no último sábado, 25. Ela tinha 42 anos de idade e tratava de um sarcoma sinovial pulmonar, diagnosticado há dois anos.

Vanessa Rios alcançou projeção nacional quando, em 2014, participou e ganhou um concurso promovido pela TV Globo para definir a nova vocalista da Banda Kitara, depois da saída de Clara Alves. Logo depois de ter sido eleita a nova vocalista da banda, Vanessa Rios participou do programa Esquenta, apresentado por Regina Casé.

Vanessa começou a sua carreira em Brasília, como integrante da banda Encosta Neu, em 2010. Dois anos depois, ela passou a fazer parte da banda Boa Toda. Foi com este grupo musical que gravou o seu primeiro sucesso, Lençol Vermelho. Teve passagens ainda pelas bandas Forró Miúdo e Capim com Mel.

Ela era casada com o americano Joe Ridenhour, que ajudou a abrir portas nos Estados Unidos para a cantora. Ela se apresentou em uma festa de São João na Flórida, em junho passado e planejava ter carreira internacional.

Além do marido, ela deixa uma filha de 16 anos, chamada Larissa.

