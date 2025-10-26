Vanessa Rios, cantora do Capim com Mel, morre aos 42 anos de idade

Vanessa Rios, cantora do grupo de forró Capim com Mel, morreu neste domingo, 26, aos 41 anos de idade. A informação foi confirmada no perfil oficial da banda no Instagram. A artista vinha passando por tratamento contra um câncer de pulmão diagnosticado em 2023.

"Em nome da família Capim com Mel agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado. Descanse em paz, Vanessa Rios!", consta no comunicado.

Quem é Vanessa Rios, vocalista do Capim com Mel

A cantora cantou pelo Forró do Muído e pela Banda Boa Toda no início de sua carreira. Em seguida, venceu um concurso para se tornar a vocalista da Banda Kitara, em 2014. Depois, passou a integrar o Capim com Mel.

Segundo reportagem exibida no último mês de junho pela TV Jornal, afiliada do SBT, Vanessa foi diagnosticada com câncer em 2023, mais especificamente um sarcoma sinovial pulmonar.

Ela chegou a conciliar o tratamento com a carreira de cantora e até se apresentou logo após uma sessão de quimioterapia. Com o tempo, porém, precisou se afastar dos palcos.