Bloco Kalango apresenta abadás para folião curtir novo circuito

Nesta sexta-feira (05), os foliões do bloco Kalango conhecem os abadás que estarão no circuito Porto Folia na próxima semana. Inclusive, as peças estão sendo lançadas em primeira mão nas mídias do Grupo Liberal!

O bloco entre na avenida no próximo dia 13 de janeiro, com Ricardo Chaves, Ninha, Tuca Fernandes e Nosso Tom.

Com uma logomarca atualizada, a diretoria do bloco optou por essa atualização, para manter o Kalango sempre ligado às tendências. “Agora, 29 anos depois que o primeiro Bloco Kalango ganhou as ruas, sentimos uma vontade imensa de repaginar nossa marca sem perder a essência que nos inspirou naquele momento. Queremos mostrar para vocês que, apesar de toda credibilidade que conquistamos através da entrega do nosso produto ao longo desses anos no mercado do entretenimento e eventos, é preciso se modernizar para atender ao público que nos acompanha. Foi assim que surgiu nossa nova identidade visual.”, pontua Carlinhos Belo, sócio fundador do bloco.

Ganhando cores vibrantes, com uma paleta que atende todo o círculo cromático, a logo chega com um elemento gráfico estilizado. “Ele representa o animal calango com cores marcantes e, no texto, uma fonte contemporânea, minimalista e com linhas retas. Para viver esse momento de mudanças, sem deixar para trás a confiança que conquistamos e se tornou nosso maior patrimônio, viemos com nosso abadá cheio de patinhas para marcar esse momento de atualização”, acrescenta Carlinhos Belo.

A vestimenta, como foi antecipada, segue com foco nas cores que vibram, principalmente durante o Carnaval.

“As cores para o início desse ano são justamente essas: roxo, verde, azul, pink, laranja e vermelho, que a gente vai encontrar nos abadás do Kalango. Além disso, está em alta a prata, furta-cor e dourado. E pode inclusive misturar tudo, fazendo um mix bem vibrante, porque o que vale é curtir e ser feliz”, disse a estilista Simone Abtibol.

No próximo dia 13 de janeiro, o Kalango ganha as ruas através da programação do pré-Carnaval de Belém com um circuito inovador. A novidade este ano é que o bloco volta à sua origem com o retorno do circuito de rua. No trio elétrico, o Nosso Tom puxará o trio, que tem concentração no Ver-o-Rio e segue até o Porto Futuro.

E para quem gosta de ir atrás do trio a pedida são roupas leves. “Sem dúvida, para quem vai aproveitar o bloco desde a concentração, pode optar por um bom short, que pode ser básico ou não, mas o importante é ser comfy. Quem gosta de personalizar, pode colocar um strass ou uma pedraria. Nos pés tem as opções de tênis, que podem ser altos ou baixos, além de optar por uma bela customização com seu estilo, seu gosto e aproveitar muito”, conta a estilista.

Como o Carnaval é um período de ousadia, quando falamos de moda, Simone Abtibol destaca sempre que não tem regra para as vestimentas. “A moda usual é a que te deixa confortável, ou seja, depende do gosto de cada um. Claro, que existem tendências, mas o folião pode apostar nas pedrarias com tamanho variados, glitter, paetês sempre e temos também este ano os laminados, que são os queridinhos do momento!! Muita franja com brilho, strass e correntes com strass”, antecipa a estilista.

A empolgação das foliãs Gabriela Brás, Danuzia Borges e Naty de Paula, também está altíssima, já que existe uma preparação para viver esse momento. “Eu sou muito suspeita para falar sobre o pré-Carnaval, principalmente sobre o bloco Kalango. Estou há anos participando do evento e me programa para isso. Eu malho, idealizo look, maquiagem, faço ‘esquenta’ com os amigos... Realmente é um momento especial, principalmente de confraternização, já que tenho grandes amigos, que só encontro no bloco”, disse Danuzia.

A foliã ainda dá um spoiler do que está preparando para o dia 13: “Não tem novidade, muito glitter e brilho, mas o meu look está sendo pensando há alguns meses e combinou certinho com a cor do meu abadá. Mas com certeza estou optando por uma roupa confortável”.

Abadás do bloco Kalango (Fotos: Igor Mota)

A festa do bloco Kalango será comandada por Ricardo Chaves, Ninha e Tuca Fernandes, dentro do estacionamento do Porto Futuro. No trio elétrico, a responsabilidade de animar os foliões será do Nosso Tom.

“Eu adoro muito o Carnaval de rua. Gosto muito e sou muito favorável! Esse encontro na rua é puro Carnaval. A gente gosta muito de tocar em trio elétrico, inclusive tem um tempo que estamos sem tocar em trio elétrico. E claro que temos um repertório especial, para animar mesmo, que passa pelos clássicos de Carnavais, as músicas marcantes que são próprias para o trio. Tem também as nossas canções, que acabam sempre virando o Carnaval”, antecipa Júlio Cezar Patrício, vocalista do Nosso Tom.

Vale lembrar, que o bloco Kalango retorna para as ruas após quatro anos. A última vez que teve o corredor da folia foi em 2020, antes da pandemia.

“Esse ano é muito simbólico para a gente, vamos completar 25 anos de carreira, então, já começamos 2024 com uma grande energia. Além do mais, o pré-Carnaval já começa na segunda semana, a nossa animação é dobrada”, finaliza o artista.