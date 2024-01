Império de Samba Quem São Eles apresenta porta-estandartes e trio de musas da bateria

Outra escola que saiu para o famosos arrastões de Carnaval nas ruas de Belém foi a Escola Império de Samba Quem São Eles, o “Quemzão”, do bairro do Umarizal. A agremiação já vem realizando arrastões desde o Natal. A escola apresentou alguns como os porta-estandartes e o trio da bateria composto pela rainha, princesa e musa. O Quem São Eles se concentrou no Complexo Ver-O-Rio, na avenida Marechal Hermes, com saída às 17h30, até a sede da escola.

O presidente da agremiação, Geraldo do Cavaco, quer intensificar os trabalhos até o Carnaval. “A nossa expectativa é a melhor possível. A comunidade abraçou a causa. Eu estou vindo com praticamente dois meses na gestão. A vontade é muito grande, o trabalho é muito grande, a expectativa é muito boa para a gente fazer um excelente Carnaval em 2024. Nossa organização está andando muito bem. Nós estamos com um enredo ‘Preamar – A Cultura do Pará’. Nós já começamos os trabalhos de figurino. E no mês de janeiro devemos intensificar esse trabalho”, falou.

O Quem São Eles apresentou os porta-estandartes e o trio da bateria composto pela rainha Thaynah Elmescany, de 26 anos, a princesa Beatriz Carvalho, de 21, e a musa Letícia Santana, de 29. Thaynah se apresenta pela segunda vez como rainha do Quem São Eles.

“O sentimento de pertencimento à escola da minha vida, nasci no Umarizal, sempre estive no Quem São Eles. Ser rainha é realização de um sonho de algo que construí por muitos anos. Fui desde passista e destaque de ala, até no ano passado me tornar rainha e pretendo ser pelo resto da minha vida”, destacou.

A musa da bateria Letícia Santana, de 29 anos, está desde 2015 na escola. “Estive um período fora entrando na avenida com uma sensação inigualável, é meu chão e lugar, porque é bom voltar para cá”, destacou. Em outras escolas, Letícia já chegou a ser rainha de bateria. “Já tenho muito tempo de escola. Já fui passista, da comissão de frente, musa, madrinha de bateria e estou como musa. É com muita alegria que me sinto de volta em casa. O Quem São Eles é meu lar, é meu chão, é um sentimento surreal", destacou.