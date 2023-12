É tempo de pré-Carnaval em Belém: confira a programação da folia

Na segunda semana de janeiro Belém já recebe o seu pré-Carnaval, com a volta do trio nas ruas da capital, os foliões já se preparam para um dos períodos mais animados da capital paraense. E se o mês é marcado pela presença das fortes chuvas, isso não desanima quem ama pular o Carnaval e colocar muito glitter e brilho.

Nas ruas do bairro do Reduto e Campina, o ‘Circuito Porto Folia’ é a novidade deste ano. Com concentração no Ver-o-Rio, o trio elétrico segue pela avenida Marechal Hermes até o estacionamento do Porto Futuro. Quem faz essa estreia é o Bloco Kalango, no dia 13 de janeiro, a partir das 16h. Em 2024 ele completará 29 anos.

Thay Macêdo e Thay Balbi se preparam para a folia (Fotos: Igor Mota)

“A maior novidade, que é nossa cereja do bolo, foi a mudança de local do nosso evento. Agora vamos para um espaço no centro da cidade, com fácil acesso. E que nos permitiu também, voltar com o bloquinho na rua, como foi o Kalango lá no seu primeiro momento, quando fazia a sua estreia por aqui. Então isso deu um UP no nosso evento deste ano”, Carlinhos Belo, sócio fundador.

A novidade animou os foliões, porque como quem acompanha o bloco ao longo de quase três décadas, pedia pelo retorno do trio elétrico. O Nosso Tom é quem vai puxar o bloco na rua.

“O segredo do Kalango é sempre buscar novidades, pode ser um artista convidado, um lugar novo e mais amplo, mas queremos sempre surpreender o nosso público, proporcionando uma experiência de um pré Carnaval único. Além disso, temos a preocupação de fazer com que as gerações curtam esse momento. E para este ano, vamos ter surpresas sim, mas o circuito já é nossa cereja do bolo, como falei! Mas antecipo que terá mais coisa boa por aí”, pontua Carlinhos Belo.

Claro que Ricardo Chaves vem para o Bloco Kalango, afinal ele é o grande anfitrião da festa. Além dele, terá ainda o Nosso Tom, como foi citado acima, o Ninha, ex-Timbalada e o Tuca Fernandes. “O Kalango é uma grande mistura baiana, com os clássicos do Carnaval, a certeza de tudo o que o público gosta. E claro, com a pitada paraense, que é o Nosso Tom, que leva o show elétrico para o circuito”, finaliza o sócio fundador.

Para quem gosta de uma festa indoor, o Amor de Carnaval chega com uma programação, também para o dia 13 de janeiro, no Açaí Biruta, a partir das 16h. As atrações são: Fica Comigo, Just Mike, Nosso Tom, Baladeros e Alisson Muniz.

“Nosso bloco é conhecido por toda a temática que o envolve, a gente entrega um ambiente todo decorado para que o folião apaixonado vá curtir as bandas e DJs com entrega total. São nove anos levando essa experiência para o nosso público, que sempre recebe o ‘Amor de Carnaval’ com empolgação. Este ano, preparamos uma atração surpresa, que ainda não pode ser revelada. Ela chega com a certeza que os corações apaixonados, e também os que ainda vão se apaixonar, vão ser embalados por muito amor nesse dia”, disse Nazza Júnior, sócio fundador do bloco.

No domingo, dia 14, a partir das 14h, outro bloco ganha as ruas do Circuito Porto Folia: o Axé Pra Recordar. Como o nome sugere, os clássicos da música baiana fazem a festa na capital paraense.

“Este ano estamos trazendo o cantor Tatau, ex-integrante do grupo Araketu, e a Patrícia Gomes, ex-Timbalada, como atrações nacionais. No trio elétrico teremos Tonynho Santos e banda. Já na festa indoor tem Mizerô e o estourado ‘Carabao o Furioso’. Uma mistura com tudo o que o público paraense gosta”, contou Jean Machado, diretor do Axé Pra Recordar.

Desde 2016 marcando presença no circuito do pré Carnaval de Belém, o bloco também fez a sua estreia com o carnaval de rua e trio elétrico. Além disso, o Axé Pra Recordar é conhecido por trazer atrações bastante conhecidas do público para a folia belemense.

Na semana seguinte é a vez do bloco dos pagodeiros. O ‘Não Era Amor’, tradicional por fazer a festa indoor e com o pagode em destaque, este ano vem para valorizar a figura feminina. O evento começa a partir das 17h30, no Açaí Biruta.

“Uma das atrações do ‘Não Era Amor’, é a Malu, uma artista excepcional que vem despontando na cena musical. Com uma voz bastante marcante, ela certamente, é uma das vozes femininas que vão ditar o pagode nos próximos anos”, disse Júlio Cezar Patrício, sócio fundador.

“Além disso, vamos trazer também o Suel, artista consagrado já na cena do samba e pagode do Brasil, não só pelas suas interpretações, mas também pelas composições, que fazem muito sucesso com outros artistas. O nosso objetivo é sempre entregar atrações que já fazem sucesso com as que estão começando a fazer, o que sempre dá certo”, acrescenta.

Além dessas duas atrações nacionais, ainda terá o DJ Cereja, conhecido por embalar as festas dos famosos, incluindo o craque Neymar. As atrações locais são: Big Band DBL e Nosso Tom.

“A gente brinca internamente que o ‘Não Era Amo’ é o bloco da pegação e de quem quer curtir o Carnaval sem ser flechado pelo cupido, mas a gente sabe que o pagodeiro gosta mesmo de beijar na boca, cantar no ouvido do flerte e dançar coladinho, então, a dica é uma só: faça o que o coração mandar e vem curtir o bloco”, finaliza Júlio Cezar Patrício.