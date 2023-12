Escolas de Samba de Belém garantem o primeiro grito de carnaval na capital paraense

A chegada de um novo ano anuncia também que o carnaval está se aproximando. Em Belém, as agremiações carnavalescas das Escolas de Samba Associadas (ESA) se preparam para realizar cortejos culturais em vários bairros da cidade. O presidente da ESA, Fernando “Guga” Gomes falou com o Grupo Liberal sobre os detalhes dos eventos e a chegada do carnaval na capital paraense.

Fernando destacou a importância dessas agremiações tomarem as ruas e juntas mostrarem a força do carnaval paraense. “É de extrema necessidade que o movimento cultural das escolas de samba de Belém, assumam as ruas nesse primeiro dia do ano. Além de garantir a festa para as famílias que ficaram em Belém, é uma oportunidade de mostrar a preparação para o carnaval”, afirmou. O presidente destacou ainda que “nossos arrastões já viraram tradições, principalmente para aquelas pessoas que não tem dinheiro ou oportunidade de viajar ou fazer algo diferente”.

No primeiro dia do ano o Rancho Não Posso me Amofiná vai garantir a folia momesca no bairro do Jurunas. A escola trará para Belém, seu intérprete oficial Bruno Ribas, que vem do Rio de Janeiro fazer a festa dos paraenses. Ribas tem passagens históricas pelas agremiações cariocas Unidos da Tijuca e Imperatriz Leopoldinense.

O Piratas da Batucada, que completa 50 anos no dia 1 de janeiro, também celebrará suas bodas de ouro nas ruas do bairro da Pedreira com um grande cortejo cultura que visa relembrar sua trajetória, como afirmou o presidente da agremiação, Ricardo Fernandes. “Estamos preparando uma festa linda, vamos celebrar o novo ano e relembrar nossa trajetória nesse meio século de existência”, destacou. Ricardo enfatizou ainda que em 2020, a escola conquistou o primeiro título no grupo especial. “Sem dúvidas faremos um grande desfile em 2024, para buscar novamente esse campeonato”, concluiu o presidente.

Já o Império de Samba Quem São Eles, também vai garantir a festa das famílias que estiverem no complexo Ver-O-Rio, na avenida Marechal Hermes. O arrastão cultural sairá da avenida Marechal Hermes e seguirá pela Avenida Visconde de Souza Franco, com destino ao Sindicato dos Bancários, na Rua 28 de Setembro. Na chegada a festa é por conta da bateria da escola, “Orquestra de Percussão” do Maestro Pedro Paulo.

Carnaval 2024

A ESA, que passou em 2023 pelo pleito eleitoral, elegeu como presidente Fernando “Guga” Gomes, que anteriormente foi diretor de carnaval da instituição e presidente do Rancho Não Posso me Amofiná. Guga falou da importância da ESA assumir o seu papel de gestora do concurso oficial das escolas de samba, realizado pela Prefeitura Municipal de Belém. “O sorteio da ordem de desfiles foi feito como um grande evento, com a presença das comunidades e das torcidas. Isso mostra o fortalecimento e união das escolas de samba de Belém, é o que queremos com essa gestão”.

Sustentabilidade - Fernando também adiantou que para 2024, haverá a ideia do “Carnaval Sustentável”. Uma ideia que se sustenta em dois pilares. “O primeiro, vamos colocar em prática agora: de ter o recolhimento de 100% dos lixos que forem descartados na avenida, assim como materiais de fantasias. Vamos ter parceria com os catadores para isso”, declarou.

Agende-se

Evento: Arrastão do Piratas da Batucada

Local: Travessa Angustura, 944, próximo a Rua Nova. Bairro da Pedreira.

Data: 01/01/2024

Horário: 16h30

Evento: Arrastão Cultural do Rancho

Local: Portal da Amazônia

Data: 01/01/2024

Horário: 16h

Evento: Arrastão Cultural do Quem São Eles

Saída: Complexo Ver-O-Rio, Av. Marechal Hermes, s/n.

Data: 01/01/2024

Horário: 16h30