Desfile das escolas de samba agitam Belém após dois anos de pandemia

As fortes chuvas deram uma trégua nas duas noites do desfile das escolas de samba do 1º grupo, do Carnaval de Belém, nos últimos sábado e domingo, 11 e 12, pelo menos até o fechamento desta matéria. Ao todo, dez escolas desfilaram na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica Davi Miguel. Os brincantes, saudosos após dois anos sem desfilar, lotaram o corredor da folia e o público correspondeu indo prestigiar as agremiações. Ainda haverá o desfile das escolas do 3º grupo e dos blocos de Belém e das escolas de Mosqueiro e Icoaraci.

A primeira escola a entrar na avenida neste domingo foi Os Colibris, que homenageou Zélia Amador de Deus, professora emérita da UFPA e ícone da luta antirracista, que veio como destaque no segundo carro alegórico ao lado da mãe-de-santo do candomblé Beth Moagilê e da deputada estadual Lívia Duarte. “Estamos falando de festa, mas também de luta, de resistência e de combate ao racismo”, destacou Zélia, antes do desfile.

Zélia Amador de Deus em destaque em Os Colibris. (Filipe Bispo/ O Liberal)

Em seguida, desfilaram o Xodó da Nega, Bole Bole, Matinha e Quem São Eles. Na noite anterior desfilaram a Acadêmicos da Pedreira, Império Pedreirense, Piratas da Batucada, Deixa Falar e Rancho Não Posso Me Amofiná. A escola campeã do Carnaval 2023 será conhecida somente na tarde do sábado, 25, quando acontece a apuração dos votos dos jurados.

A doméstica Mara de Belém Gomes, de 69 anos, mora no bairro da Pedreira e sempre assiste os desfiles de Carnaval. “Sou Pedreirense (Império). Estava (a escola) muito linda. Assisti também a Piratas da Batucada, que é do bairro (ambas no sábado)”, conta. “Hoje (domingo) vim ver o Quem São Eles”.

O autônomo Lucidalvo Muniz, de 55 anos, mora no bairro de Fátima e foi para a Aldeia torcer para a Matinha. “Eu vim ontem (sábado) para ver o concorrente direto da Matinha, que é o Rancho. Mas hoje eu quero ver a Matinha e o Quem São Eles. Eu acompanho todos os anos, adoro o Carnaval”.

Desfile do Xodó da Nega. (Filipe Bispo/ O Liberal)

Já a comerciante Débora dos Santos montou uma barraca de venda de comidas típicas para lucrar durante os desfiles. “A gente tira um dinheirinho extra para pagar as contas. Até agora está sendo bom. Chamei quatro ajudantes. Estamos trabalhando todas as noites do Carnaval, das 19h até às 5h30 da manhã. Está valendo à pena”, comemorou.

O desfile foi promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), em diálogo com as Escolas de Samba Associadas (ESA).

Organização

“Os desfiles (do 1º grupo) foram exitosos com o público enchendo as dependências da Aldeia Cabana, tivemos espetáculos excelentes e muitas secretarias da Prefeitura trabalharam de forma integrada com secretarias do governo do estado. Não tivemos registro de incidente grave na realização do evento até aqui”, disse o presidente da Fumbel, Jamil Mouzinho, no início dos desfiles de ontem.

Porta-bandeira de Os Colibris (Filipe Bispo/ O Liberal)

“A gente está muito feliz com o resultado, tinha uma demanda emocional represada após dois anos sem desfile. Isso se traduziu na venda de todas as mesas, camarotes e frizas (em favor da ESA) e também nas escolas, que estão vindo no limite de brincantes e de destaques. Estamos muito felizes”, destacou o diretor de Carnaval da ESA, Fernando Gomes, o Guga.

O esquema de segurança contou com cerca de 130 agentes da Guarda Municipal além do reforço de 100 seguranças particulares e de efetivos de policiais civis e militares e dos bombeiros civis e militares. Ainda, cerca de 100 agentes de limpeza garantiram a manutenção no corredor da folia após o desfile de cada escola.

Público lotou as arquibancadas, camarotes e calçadas da Aldeia Cabana (Filipe Bispo/ O Liberal)

Calendário do Carnaval

Os desfiles na Aldeia Cabana começaram com os ensaios técnicos, entre os últimos dias 7 e 9; continuaram com o desfile oficial do 2º grupo, na sexta-feira, 10; e do 1º grupo, no fim de semana.

Os desfiles voltarão a acontecer na próxima sexta-feira, 17, com as escolas do 3º grupo de Belém, e no sábado, 18, dos blocos, ambos na Aldeia Cabana. No domingo, 19, serão as escolas de Mosqueiro, e na segunda e terça-feiras, 20 e 21, das escolas e blocos de Icoaraci e de Outeiro, nessa ordem.

A apuração das escolas de todos os grupos e também dos distritos acontecerá a partir da Quarta-Feira de Cinzas, 22. Nesse dia, será conhecida a escola campeã de Outeiro; na quinta, 23, de Icoaraci; na sexta, 24, de Mosqueiro; e no sábado, 25, de Belém, sendo a apuração dos blocos carnavalescos e das escolas do 3º grupo pela manhã, e das escolas do 2º e 1º grupos à tarde.