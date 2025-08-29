Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém recebe 2ª edição do Bailão do NAW com programação de música, dança e artes visuais

Evento acontece de 29 a 31 de agosto em dois espaços culturais da cidade com entrada gratuita para algumas atividades

O Liberal
fonte

Circuito cultural itinerante promove formação de jovens de 15 a 29 anos e destaca identidade afro-brasileira (ARTHUR MELLO / ARTHEMMES)

A partir desta sexta-feira (29) até domingo (31), a cidade de Belém sedia a  2ª edição do Bailão do NAW, um circuito cultural itinerante idealizado pelo Coletivo Net Art Work (NAW), em parceria com o Movimento Internacional de Juventude - MOV Juventudes e a Presidência Regional do Norte (PR Norte). O evento será realizado em dois locais: Casa Criativa Igapó e Usina da Paz do Bengui, e integra atividades artísticas, formativas e de debate voltadas à cultura negra, inclusão social e afrofuturismo.

Criado há dois anos, o coletivo idealizador atua na democratização do acesso à cultura e ao lazer nas periferias da capital paraense e Região Metropolitana, conectando artistas independentes, coletivos e diferentes públicos. Desde 2024, a iniciativa vem fortalecendo parcerias com instituições públicas, privadas e organizações sociais, garantindo que suas ações cheguem diretamente às comunidades.

A programação do Bailão do NAW mescla elementos de movimentos urbanos como batalhas de rima, breaking e apresentações de artistas de terreiro, ao mesmo tempo, em que integra ancestralidade afro-brasileira e tecnologia. O objetivo é criar um diálogo entre cultura negra, formação juvenil e consciência social, com foco em música, dança, artes visuais, oficinas, debates e rodas de conversa.

Confira a programação:

  • Dia 1 – Sexta-feira (29) - Casa Criativa Igapó

Local: Rua Bernal do Couto, 1280. Cobrança de entrada: R$   5 (meia) / R$ 10 (inteira).

A abertura contará com recepção do público, apresentação institucional, pocket show e DJ set, criando a ambientação para os dois dias seguintes.

  • Dia 2 – Sábado (30) -  Usina da Paz do Bengui

Local: Estrada do Bengui, 32. Entrada gratuita.

Será realizada uma feira criativa com expositores locais, além de rodas de conversa sobre racismo ambiental, povos tradicionais e apagamento das culturas afro nas artes. O dia incluirá oficinas de breaking, rap e grafite, batalhas de rap e breaking, apresentações de capoeira e um pocket show de encerramento.

  • Dia 3 – Domingo (31) - Usina da Paz do Bengui, com entrada gratuita.

A programação dará continuidade à feira criativa e às atividades formativas, com oficinas, rodas de conversa e encerramento institucional, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento das conexões criadas durante o evento.

Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU,  a iniciativa atua diretamente em áreas como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, redução das desigualdades, cidades sustentáveis e fortalecimento de parcerias. Nesta edição, a expectativa é impactar cerca de 200 jovens de 15 a 29 anos, moradores de bairros periféricos, com capacitações gratuitas sobre economia criativa, meio ambiente, sociedade, racismo e religiosidade afro.

O projeto conta com o apoio de instituições e coletivos como MOV Juventudes, PR Norte, Escola Digital Coliga (Fundação Roberto Marinho + OEI), Usina da Paz do Bengui (TerPaz), COJOVEM, Batalha do Marex, Casa Criativa Igapó e a Federação Paraense de Breaking.

SERVIÇO:

Bailão do NAW - 2ª Edição

  • Local: Casa Criativa Igapó (Rua Bernal do Couto, 1280) & Usina da Paz do Bengui (Estrada do Bengui, 32);
  • Data: 29, 30 e 31 de agosto;
  • Entrada: Gratuita*, exceto dia 29 (Meia: R$5 / Inteira: R$10); 
  • Mais informações: no instagram oficial @coletivonetartwork.
