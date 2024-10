Belém ganha pré-estreia de 2ª temporada da série 'Sabores da Floresta' nesta quarta (16)

A segunda temporada da série "Sabores da Floresta", apresentada pelo chef de cozinha do Pará, Thiago Castanho, com o propósito de mergulhar na culinária da Amazônia, estreia nesta quarta-feira, dia 16, às 21h30, no Canal Futura, com um atrativo bem peculiar aos paraenses: Belém foi a cidade escolhida para ter sua cozinha desvendada durante os 13 novos episódios, cada um com um convidado aclamado pela gastronomia nacional. A nova temporada começa neste dia 16 e estará disponível gratuitamente no Globoplay. Antes, porém, das 9h às 12h, no Museu da Imagem e do Som, em Belém (Centro Cultural Palacete Faciola, avenida Nazaré, 138), o primeiro episódio será exibido em uma pré-estreia, com a presença do próprio Thiago Castanho, para imprensa e convidados.

Equipe de profissionais da produção da série 'Sabores da Floresta' (Foto: Arquivo Marahu Filmes)

No clima da estreia dos novos episódios de "Sabores da Floresta", o chef Thiago Castanha destaca: "O nosso programa é uma reverência à cultura alimentar na Amazônia. A cada episódio, um ingrediente daqui nos guia por uma saga pelo território. Recebemos também pessoas de outros lugares do país para fazermos receitas com ingredientes da região, usando outras referências e técnicas para mostrar o potencial desses insumos que, muitas vezes, acabamos usando de formas tradicionais por aqui".

Ingredientes

Cada episódio leva o nome da iguaria selecionada. Turu, Babaçu, Miriti e Vitória-régia, além dos conhecidos guaraná e castanha, entre outros sabores da região, são desvendados na cozinha da série. A cada episódio, um convidado novo divide o balcão com Thiago, criando um banquete a quatro mãos. Neli Pereira, Carmem Virgínia, Yvens Penna, Gabriela Barreto, Barbara Verzola, Felipe Castanho, Léo Modesto, Claude Troisgros, Kaori Muranaka, Júlia Tricate e Gabriel Coelho, Gustavo Rodrigues e Petra Marron são os nomes que participam da série nesta temporada.

“É muito encantador ver a diversidade de ingredientes que existem na culinária da região Amazônica e saber que tudo isso é nosso, que a gente precisa conhecer, se orgulhar. Eu tenho certeza de que, quem assistir a série vai se encantar não só com esses alimentos, mas também com as pessoas que dedicam suas vidas a cuidar, preservar, manter a tradição e, claro, saborear essa potente gastronomia”, destaca André Libonati, líder de produção de conteúdo do Canal Futura.

Guardiões e guardiãs

Comandada pela paraense Marahu Filmes, para esta temporada, a produção passou por mais dois estados brasileiros, além do Pará: Maranhão e Amazonas. Assim, foi possível destacar ainda mais o papel das pessoas que plantam e produzem os ingredientes utilizados no programa, verdadeiros guardiões e guardiãs da cultura alimentar local.

Como diz Thiago Pelaes, diretor da Marahu Filmes, "essa segunda temporada está mais madura, e estamos muito orgulhosos de ter uma equipe quase 100% paraense para produzir esse conteúdo". "E quem sabe a gente não consiga expandir na terceira temporada até mesmo para outros países que compõem a Amazônia como Peru, Venezuela, Colômbia, e mostrar a riqueza que é essa cozinha amazônica", completa.

"Sabores da Floresta" terá reapresentações toda quinta-feira, às 13h30; sábados, às 10h30, e domingos, às 17h30, no Canal Futura. O Futura é uma experiência pioneira de comunicação para transformação social que, desde 1997, atua a partir de um modelo de produção audiovisual educativa, participativa e inclusiva e apresenta-se como uma realização da Fundação Roberto Marinho em parceria com organizações da inciativa privada. Esse Canal está disponível gratuitamente via Globoplay para acompanhar o sinal ao vivo da programação, além de um catálogo com mais de 6400 vídeos.

O acesso à série abrange as principais operadoras de TV por assinatura no Brasil e a rede de TVs universitárias parceiras com sinal de TV aberta e parabólicas digitais. O Futura também está presente nas redes sociais: Tik Tok, Instagram, Facebook e YouTube.