O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Você lembra? Veterana do BBB 2026 denunciou participante por pedofilia e ele acabou preso

Ana Paula Renault protagonizou um dos momentos mais graves da história do programa ao denunciar comportamentos de Laércio de Moura, ex-participante que hoje cumpre pena em regime fechado

Riulen Ropan

Com a participação de Ana Paula Renault no elenco do BBB 26, um dos episódios mais tensos e memoráveis da história do reality show voltou a dominar as redes sociais. A jornalista, que marcou a edição de 2016, foi a protagonista de uma acusação gravíssima dentro da casa que, meses depois, foi comprovada fora das telas e resultou na prisão e condenação de Laércio de Moura.

Desde o início do confinamento em 2016, a convivência entre Ana Paula e Laércio foi marcada por atritos constantes. O desconforto da jornalista surgiu a partir de comportamentos e falas do designer paranaense, que frequentemente mencionava sua preferência por se relacionar com mulheres muito mais jovens, citando idades entre 17 e 20 anos.

image Ana Paula está de volta ao BBB e teve um papel fundamental na edição de 2016, ao desconfiar do comportamento de Laércio de Moura. Imagem: Reprodução.

O auge do conflito ocorreu em janeiro daquele ano, quando Ana Paula chamou Laércio abertamente de “pedófilo nojento”. Na época, a declaração foi vista por muitos como exagerada e irresponsável, gerando divisões no público e alertas dos outros participantes sobre a gravidade de tal acusação em rede nacional. No entanto, Ana Paula manteve sua postura, baseada no que observava no dia a dia da casa.

Da TV para a justiça: A investigação e a prisão

O que parecia ser apenas uma "briga de reality" tomou rumos criminais assim que Laércio deixou o programa. As investigações da Polícia Civil do Paraná e do Ministério Público (MP-PR) foram impulsionadas justamente pelas falas do ex-participante dentro do programa.

Em maio de 2016, poucos meses após sua eliminação, Laércio de Moura foi preso em Curitiba. As autoridades revelaram que ele era investigado por crimes graves, incluindo o estupro de vulnerável de uma adolescente de 13 anos (ocorrido originalmente em 2012) e o fornecimento de bebidas alcoólicas a menores. Durante as buscas, a polícia também encontrou prints de conversas em redes sociais que comprovavam o envolvimento inadequado com a jovem, que na época da prisão já tinha 17 anos.

Condenação a 12 anos de prisão

Em agosto de 2017, o desfecho judicial confirmou a gravidade do caso. Laércio foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de:

  • Estupro de vulnerável;
  • Armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes.

A Justiça analisou provas robustas, incluindo depoimentos e mensagens trocadas com a vítima ao longo de três anos. Embora a defesa tenha tentado recorrer, a condenação determinou o cumprimento da pena em regime fechado.

O impacto no BBB 26

O retorno de Ana Paula Renault como veterana no BBB 26 resgata esse caso como um alerta sobre como o comportamento em um reality show pode refletir questões profundas da vida real. Para muitos internautas, o episódio transformou a imagem de Ana Paula de "vilã" ou "barraqueira" para alguém que teve uma percepção aguçada sobre um criminoso.

Hoje, o caso de Laércio é lembrado como um dos raros momentos em que um conflito de confinamento se conectou diretamente a uma condenação criminal definitiva.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

