Juninho, do BBB 24, desabafa sobre fracasso e falta de internet em casa: 'seria preso'; entenda

Ao participar do reality da TV Globo, o ex-BBB 24 Juninho esperava impulsionar sua carreira como influencer e aumentar sua visibilidade nas redes sociais, no entanto, após deixar a casa, o motoboy se viu diante de dificuldades para fechar parcerias e pagar a pensão da filha de 20 anos.

Ao Splash, do Uol, ele relatou que pensou que teria que voltar a trabalhar como motorista de aplicativo. “As coisas não saíram como imaginava, e eu estava muito duro. O que eu pensei? 'Vou ter que voltar a trabalhar de moto'. As pessoas que estavam comigo olharam para mim e falaram: 'Não faça isso, vai dar merda. Vão achar que você está fracassando'. Falei que daqui a pouco eu seria preso, precisava pagar pensão”, disse Juninho.

Durante a entrevista, ele ainda destacou que ainda não havia utilizado o videogame que ganhou no reality, pois estava sem conexão de internet em sua residência. “Eu ganhei um videogame no BBB, mas ainda não liguei. Estou sem internet em casa. Quero colocar uma internet boa para jogar videogame e tudo mais. Faz parte das coisas que ainda preciso fazer”, comentou.

Com poucas oportunidades de parceria, ele então optou por abrir um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto, após seguir conselhos de Nizam, outro ex-participante do BBB 24. Segundo Juninho, o colega de reality disse que ele tinha um perfil que “se encaixaria” e que faria sucesso no site. “Foi o que aconteceu, tive um 'boom' inicial muito bacana no primeiro mês de trabalho”, detalhou.

Segundo o ex-motoboy, em uma entrevista recente a um podcast, com a produção de conteúdo adulto ele já conseguiu faturar “acima de qualquer valor que tenha recebido da Globo e por qualquer ligação existente com eles”. Em dois meses, ele teria arrecadado em torno de R$ 100 mil.