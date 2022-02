Veja o que é ‘Hétero top’, termo usado no ‘BBB’ para citar masculinidade tóxica

Há muito tempo o termo ‘Hétero top’ é citado na Web, na maioria das vezes utilizado como piada ou em frases em tom de deboche. Porém, a expressão está relacionada a alguns temas importantes, que ficam cada vez mais explícitos nas edições do BBB. Após a entrada do novo brother, Gustavo Marsengo, na casa de vidro, uma discussão sobre o termo se formou nas redes sociais.

VEJA MAIS

Na edição do BBB 22, vários brothers se intitularam Hétero top. Lucas, que já está no reality, se apresentou como um "hétero top do bem"; Rodrigo, já eliminado, dizia que "de longe, parecia um hétero top, um cara padrão” mas que não era assim e possuia uma história de vida incrível.

No entanto, o único que entendeu o conceito real da expressão foi Gustavo, que já declarou ter orgulho em ser hétero e se acha top. É um exemplo claro de alguém que expressa confiança e que quer ir contra a "maré da lacração" que, segundo internautas, são pessoas que reivindicam seus direitos, como feministas e LGBTQIA+. Entenda o que é Hétero top:

Como surgiu o hétero top?

O conceito da expressão “hétero top” foi criado em uma época onde a gíria "top" foi popularizada pelos jogadores de futebol e viralizou entre os homens que se inspiram nesses atletas. As mulheres prontamente fizeram a associação ao “hétero”, pois a maioria dos homens de atitudes machistas usavam essa gíria, e logo virou uma espécie de piada entre elas, um tipo de deboche.

O que é um hétero top?

De acordo com o dicionário, hétero é uma pessoa que se sente sexual ou afetivamente atraída por pessoas do sexo oposto, ou seja, homem por mulher ou mulher por homem.

Mas a gíria “hétero top”, nas redes sociais se referem de maneira negativa ao homem. Na web, um hétero top é o indivíduo que tem a necessidade de mostrar para a sociedade o quanto ele é hétero, sendo consequentemente machista.

Como age um hétero top?

Para a sociedade, o hétero top é o homem que possui determinados comportamentos como: a uma autoestima extremamente elevada, machismo, tratar mulheres como objetos, ser infiel, ter o costume de se vangloriar pelas condições financeiras e bens, além de suas próprias qualidades.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)