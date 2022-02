Participantes entram na Casa de Vidro do BBB 22

Larissa Tomásia e Gustavo Marsengo, os escolhidos para a casa de vidro, entraram hoje pela primeira vez na casa do BBB 22. Eles vão ficar isolados na casa de vidro até domingo, quando será revelada a decisão do público: ou os dois ficam no reality, ou nenhum fica.

Os participantes que já estavam no reality descobriram a nova dinâmica quando Douglas apertou um botão misterioso que foi colocado no gramado da área externa da casa. Então, a casa de vidro foi revelada, e os brothers puderam interagir com os dois através do vidro. Eles explicaram que estão confinados há cerca de um mês.