Casa de vidro: Maíra Cardi entrou no BBB9 através da dinâmica; relembre

Mais uma edição da Casa de Vidro iniciou com os participantes Larissa Tomásia e Gustavo Marsengo. A dinâmica já revelou várias pessoas que se projetaram na mídia, como a empresária Maíra Cardi, esposa do Arthur Aguiar, participante da edição atual.

Maíra foi uma das primeiras a entrar no programa de tal forma. Ao lado de André Cowboy, a empresária participou da 9ª edição do reality, mas foi eliminada no nono paredão. O vencedor daquele ano foi o artista plástico Maximiliano Porto.

Conhecida pelo estilo de vida saudável e atuar no mercado de emagrecimento, Maíra coleciona acusações de gordofobia desde a edição que participou. Em um registro feito enquanto esteve na Casa de Vidro, ela conversa com outra participante, a Ana Carolina Madeira, e demonstra preocupação com o corpo porque acredita que a televisão faz as pessoas parecerem ter quilos a mais.

"A TV, em geral, engorda. Por isso que as atrizes vivem fazendo regime, porque engorda seis quilos! Então você fica inteira [gorda]. A Pri [Priscila Pires] tem corpão. Ela fica enorme na TV. Ela fica enorme! Mas ela tem um corpo legal. Mas ela fica enorme! O meu medo era esse. Eu falei: 'Vou entrar e vou ficar um elefante'. Porque eu não sou magra", diz a empresária.

Esse comportamento vigilante em relação a comidas viralizou na internet depois de Arthur Aguiar dizer que está aproveitando a permanência no reality para comer tudo o que a esposa proíbe. Pelas redes sociais, a empresária reagiu com bom humor. Confira:

