BBB 22: relembre os participantes que entraram no programa pela 'Casa de Vidro'

A volta da Casa de Vidro no Big Brother Brasil (BBB 22) era bastante aguardada pelos fãs do programa. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou na noite da última quarta-feira (09) os dois participantes que farão parte da atração deste ano, o bacharel em direito Gustavo Marsengo, de 31 anos, e a pernambucana Larissa, de 25. Mas você sabia que esse 'quadrado' transparente já mudou o rumo do programa? Confira os participantes que entraram no reality pela Casa de Vidro.

É a 5ª vez que a atração integra o programa e coleciona participantes que ainda agitam as redes sociais. A estreia foi em 2009, tendo retorno nas edições de 2011, 2013 e 2020. Essa dinâmica se tornou tão popular que, em 2014, a novela Amor à Vida a utilizou no roteiro e trouxe a personagem de Tatá Werneck, Valdirene, entrando no reality por meio da Casa de Vidro.

BBB9

Os participantes da primeira Casa de Vidro (Reprodução / Fabricio Mota/TV Globo)

Com 49 m², duas camas de casal, quatro cadeiras e um banheiro químico, estreou a Casa de Vidro no BBB. Na ocasião, quatro participantes foram confinados no Shopping Via Parque, no Rio de Janeiro. Emanuel, Josiane, Maíra Britto e Daniel ficaram confinados sob o olhar do público e por votação popular, Josiane e Emanuel foram escolhidos para entrar na casa.

Mas não acabou por aí. Um mês depois, a dupla Mayra Cardi, atual esposa de Arthur Aguiar, participande do BBB22, e André Cowboy, entraram na disputa no mesmo formato.

Maíra e André na Casa de Vidro do BBB9 (Reprodução / TV Globo)

O vencedor dessa edição foi Max Porto. Infelizmente, os ex-BBBs Josiane e André Cowboy já faleceram. A cantora morreu aos 43 anos, no dia 4 de setembro de 2021. Ela foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) em São Paulo. Já o André, foi assassinado em 2011, no sítio onde morava, no interior de São Paulo.

BBB11

O 'quadrado' transparente voltou na 11ª edição do programa. Dessa vez, o elenco da atração foram cinco participantes já eliminados do BBB 11: Ariadna, Maurício, Igor, Rodrigo e Michelly. Eles ficaram três dias confinados em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Os eliminados do BBB11 tiveram mais uma oportunidade para retornar ao jogo (Reprodução / RIO NEWS / RICARDO LEAL)

Os eliminados tiveram mais uma chance para voltar ao jogo, mas por votação popular, somente Maurício, o Mau Mau, teve a oportunidade. A vencedora da edição foi Maria Melilo.

BBB13

Na Casa de Vidro do BBB13, a paraense Kamilla Salgado foi participante (Reprodução / Iwi Onodera/EGO)

O formato volta no BBB13 com seis participantes e um toque regional: a paraense Kamilla Salgado, André, Samara, Bernardo, Kelly e Marcello. Dessa vez, a casa transparente ficou localizada no Santana Parque Shopping, em São Paulo. Por ter mais pessoas, a Casa de Vidro ampliou, com 110 m².

A preferência do público para entrar no reality foi Marcello e a paraense Kamilla. A advogada Fernanda Keulla venceu a edição daquele ano.

BBB20

Ocorreu um longo hiato até o retorno da Casa de Vidro. Na primeira edição com famosos, quatro participantes foram selecionados para a casa transparente: Ivy, Renata, Caon e Daniel. Essa é a lembrança mais recente de como a atração afetou uma edição do reality.

A entrada de Ivy e Daniel mudou os rumos do BBB20 (Reprodução / Victor Pollak / Globo / Divulgação)

O público decidiu pela entrada da modelo Ivy e do ator Daniel. A entrada dos dois na casa mais vigiada do Brasil mudou os rumos do jogo e selaram alianças entre os confinados. Nesta edição, a médica Thelma de Assis foi a vencedora.

BBB22

Em todas as edições da Casa de Vidro, nenhum participante dessa atração venceu o reality. Será que dessa vez será diferente com Larissa e Gustavo? Agora, público vai decidir se o casal ficará ou não no reality. A Casa de Vidro será montada dentro da casa do BBB.

O público deverá decidir se a dupla entrará no jogo (Reprodução / TV GLOBO)

"Ou entra os dois ou não entra nenhum. O resultado dessa votação vai ser no domingo (13), antes da formação do paredão", avisou o apresentador Tadeu Schmidt. Se a dupla entrar no jogo, ela estará imune no paredão e os dois, juntos, vão ter que dar um voto aberto e em consenso.

