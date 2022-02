Veja cinco vezes que Arthur Aguiar foi infiel no BBB 22

Arthur Aguiar tem sido apontado como um dos participantes mais fortes e estratégicos dentro do BBB 22. No entanto, alguns dos posicionamentos e falas do ator estão sendo muito criticadas dentro e fora do reality. Os internautas passaram a acreditar que o ex-rebelde se coloca na posição de vítima e só pensa em si mesmo dentro do jogo. :

Confira cinco vezes que Arthur Aguiar foi ‘infiel’ às suas falas no BBB 22:

O Anjo

Na última semana, Arthur escolheu imunizar Natália Deodato e deu a ela o anjo. Mas na madrugada da última segunda-feira (21), o ator cobrou lealdade da sister e foi acusado de ter tido a atitude de imunizá-la por interesse. Natália chegou a falar: “Não precisava ter me dado o anjo pensando em estratégia”.

Imunidade

Douglas recebeu a imunidade de Paulo André e Pedro Scooby após estar ameaçado de ir ao paredão. Dias depois, Arthur disse aos dois que DG deveria ter dado a imunidade a ele, pois todos sabiam que Jade o indicaria ao paredão.

A rival

Arthur e Jade são rivais declarados no reality. A influencer já o colocou duas vezes no paredão. Apesar de sempre ameaçá-la no jogo, o ex-rebelde não cumpre as promessas. Embora tenha ganhado o Anjo, o ator não a colocou no monstro ou votou na sister no último paredão.

Estratégia

O grupo do quarto Grunge quer colocar todas as plantas no paredão e a ideia tem agradado o público do BBB. Mas apesar de Arthur ter ganhado fama por pensar na estratégia que fez isso acontecer, quem teve a ideia original foi DG.

O Voto

Arthur pensou em uma estratégia: todos deveriam votar em Laís. Mas no último domingo (20), o grupo do ator colocou Eliezer no paredão. Mesmo não cumprindo a promessa, ele foi cobrar de Natália o motivo dela e seu grupo não terem colocado Laís no paredão.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)