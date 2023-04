BBB 23: Sarah Aline é a nova Líder; Aline, Amanda e Cezar estão no Paredão

Dando início a mais uma semana de disputa no Big Brother Brasil 23, após a 13ª eliminação, que foi de Fred Nicácio nesta terça-feira (11), os brothers já se organizavam para mais uma Prova do Líder, conquistada por Sarah Aline. O próximo Paredão será disputado entre Aline, Amanda e Cezar. A eliminação será na quinta-feira (13)

Ricardo Alface e Cezar Black foram escolhidos para o VIP.

Logo em seguida a disputa, o Paredão foi formado, com Amanda sendo indicada pela Líder, Cezar Black e Aline, foram pela casa.

Votação aberta

Cezar Black foi indicado por Amanda, Aline, Larissa, Bruna e Ricardo. Aline foi votada por Domitila e Cezar Black.

Prova do Líder

Jogando em sequência definida pelos números dos coletes. A ordem de jogadas era: Domitila Barros, Amanda, Larissa, Aline Wirley, Bruna Griphao, Ricardo, Cezar e Sarah Aline.

Nesta primeira fase, era necessário acertar o maior número de pares em um jogo da memória. Foram cinco rodadas para definir Bruna Griphao, Sarah Aline, Ricardo e Amanda, com as maiores pontuações, com isso, eles se classificam para a fase seguinte.

Na segunda etapa, os brothers precisavam montar um quebra-cabeça que está dentro de uma mala, e apertar o botão em seguida, sinalizando o término. Sarah Aline e Amanda foram as mais rápidas e agora estão na última fase.

Na etapa final, as sisters precisam encontrar cinco cards diferentes na sua piscina de bolinhas. Ao achar os cartões destinados a elas, era necessário colocar nas urnas corretas e apertar o botão para se tornar Líder.