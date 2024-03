Saiba qual o benefício que o vencedor do Poder Curinga desta semana terá no BBB 24

A dinâmica desta semana no BBB 24 promete mexer ainda mais com os ânimos dos participantes. Além disso, quem arrematar o Poder Curinga terá uma grande influência no 14º Paredão da temporada.

O Poder Curinga desta semana se chama Poder Sem Volta. Quem conseguir comprá-lo terá o direito de vetar um dos emparedados da Prova Bate e Volta. Ou seja: mandará esse brother direto ao Paredão sem a oportunidade de escapar da berlinda. Vale lembrar que o Poder é arrematado nesta sexta-feira, 22, após a dinâmica do Perde e Ganha.