O que rolou no BBB 24 na madrugada desta sexta-feira (22/03)? Fofoca e confusão entre brothers

Após Giovanna ganhar a prova do líder pela segunda vez consecutiva no BBB 24, os brothers comentaram muito suas estratégias durante a madrugada desta sexta-feira (22). Aliás, a conquista da liderança gerou uma grande fofoca que movimentou bastante a casa. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Como a fofoca começou

Uma fofoca sobre a prova do líder gerou uma pequena confusão entre os rivais. Tudo começou quando, após a dinâmica, Buda foi contar para Fernanda que ela soltou uma risada no momento em que Alane e Isabelle foram desclassificadas, e que por isso elas poderiam ter se chateado. No entanto, a confeiteira justificou ter rido de outra coisa. E preocupada com o mal-entendido, ela resolveu conversar com as rivais que, na verdade, nem haviam percebido sua gargalhada.

"Galera, licença, deixa eu falar só com vocês rapidinho. Cunhã, o Buda me falou, vou até fechar a porta para não ficar fazendo fofoca também", disse Fernanda ao entrar no Quarto Fadas. "O Buda veio me contar uma coisa agora que eu nem imaginava, ele disse que vocês ficaram put*s porque acharam que eu estava rindo de vocês", relatou.

Isabelle interrompe e afirma: "Eu? Negativo! Ele falou isso?". Ao ver a sister se levantar, Fernanda comenta: "Deixa eu terminar de contar a história, antes de ir tomar uma providência. Porque eu pisei em uma bolinha e a ia dar um tombo feio do caralh*, aí eu fiquei rindo".

Pequena confusão entre os brothers

Após saber da fofoca em seu nome, Isabelle pede licença e sai do quarto em direção a cozinha para conversar com Lucas Henrique. Alane, que também está no quarto, comenta: "Eu vou perguntar pra ele também porque eu nem te vi rindo". "Eu tava olhando para ela que ela estava rindo de mim?", questiona a manauara. "Sim", diz Buda. "Não, você viu enganado", afirma a dançarina. "Ainda falei para ela. Acho que ela ficou chateada", explica o carioca.

"Claro que não, nem percebi ela rindo. Negativo", diz Isabelle. Fernanda explica que foi se desculpar e Isabelle continua: "Nem percebi. Estava tão focada na Prova, no meu erro, que nem percebi".

"Fofoca é errado, fofoca destrói vidas", ressalta Isabelle. "Não é fofoca, Cunhã. Eu não fiz fofoca", alega Lucas Henrique. "O que é isso então?", questiona Alane. "Ela veio se desculpar por uma coisa que ela nem fez", comenta a amazonense.

Repercussão da treta

Após a conversa que as sisters tiveram na cozinha com Buda, Isabelle e Alane foram comentar sobre o ocorrido. "Não tem condições, ele observa as coisas com esse intuito. Ele fica observando as coisas com esse intuito de causar picuinha, causar intriga", disse a paraense. "Ele acha que a gente é tipo ele, que fica observando os outros? Eu nem ouvi Fernanda rindo", continuou.

No quarto do líder, Fernanda revelou ter se surpreendido com a atitude de Isabelle. "Eu não esperava aquela reação dela, não. Essa garota é meio maluca", fala a confeiteira. "Se realmente estava todo mundo achando que eu estava rindo da cara dela, eu falei: 'Cara, eu não quero que fique essa impressão'", explica Fernanda.

Na cozinha, Matteus, Davi, Alane e Beatriz criticam atitude de Lucas Henrique. "De verdade, Matteus, nem a Fernanda pensou nisso, que Alane e Isabelle olharam para ela", diz Beatriz. "Ele não fez isso porque gosta da Fernanda e queria alertar, ele fez isso porque quer plantar coisa", afirma a paraense. "Botar fogo na caixa d'água", completa Matteus.

Giovanna acionou a Central do Líder para ouvirem a conversa dos adversários. "Gente, eles não estão entendendo nada", diz a líder. Eles não conseguem entender muito bem como começou o papo, mas Giovanna dispara: "Era falando mal do Buda, com certeza". Bin Laden acredita que Davi estava fazendo a cabeça de todo o grupo. "Puxando a caveira dele [Lucas Henrique]", dispara Fernanda.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)