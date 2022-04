Quem saiu do BBB 22: veja o perfil de Eslovênia Marques, eliminada de ontem (03/04)

Eslovênia Marques é a 11ª eliminada do BBB 22. A modelo encantou o público com o jeito divertido e carismático, mas não sobreviveu ao seu primeiro paredão - que disputou com Paulo André e Douglas Silva - e foi eliminada com 80,74% dos votos. Apesar de algumas polêmicas, Eslô fez história dentro do reality e garantiu vários momentos de risadas para os fãs do programa, sempre mostrando que realmente entrou para “se jogar” com tudo em todas as experiências que o Big Brother Brasil pôde proporcionar. Confira o perfil de Eslovênia Marques:

Uma das mais populares participantes do “grupo pipoca”, Eslovênia tem 25 anos e é natural de Caruaru. Não tão anônima quanto todos pensavam, a ex-sister é modelo e chegou a ser coroada Miss Pernambuco, em 2018. Além disso, antes do BBB, também já seguia uma carreira de influencer e costumava produzir conteúdo sobre moda, beleza e lifestyle em suas redes sociais.

Duda, como Eslô é chamada pelas pessoas mais íntimas da sua família, confessou que quase se chamou Bósnia-Herzegovina. E essa não é a única coisa inusitada sobre a ex-sister, ela também quase se formou em Física. Mas, apesar de ser apaixonada pela área, teve que abandonar a graduação quando se tornou miss.

Eslô realmente mostrou que era tudo o que disse antes de entrar no BBB 22: teimosa, de personalidade forte e muito sentimental. A pernambucana até viveu um romance dentro do reality. Mas sempre manteve o foco e deu tudo de si. Em suas redes sociais, ela costumava compartilhar com os seguidores uma rotina agitada, com passeios, viagens e muitos eventos.

