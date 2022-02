Eslô diz não estar ‘se segurando’ em relação com Lucas: ‘a vontade só aumenta'

No quarto Lollipop, a modelo Eslovênia desabafou, nesta terça-feira (22), sobre a relação com Lucas, no Big Brother Brasil, BBB 22. A miss confidenciou que momentos íntimos do casal só vão acontecer fora do reality. Para a sister, ‘é um desafio’, mas disse estar confiante: ‘vou conseguir", declarou Eslo.

Eslovênia complementou que tem sido momentos de tentação: "Todo dia, um segura o outro", completou.

VEJA MAIS





De acordo com a sister, Lucas chegou a falar quer um momento a dois de forma especial e no outro dia as atitudes dizem ao contrário. Eslô ainda brincou sobre a expectativa par o futuro: 'Faltam 58 dias para ganhar R$ 1,5 milhão e ter o nosso prêmio particular. Com a pegação do dia, a vontade só aumenta.' Os brothers riram do desabafo da miss Pernambuco.