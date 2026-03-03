Quem era o irmão de Jonas Sulzbach, do BBB 26? Jovem foi morto com 9 tiros, aos 20 anos

Jonas Sulzbach, participante veterano do Big Brother Brasil 26, relembrou a trágica morte de seu irmão caçula, Rafael Noronha. O assassinato, ocorrido com nove tiros em Lajeado (RS), aconteceu em 2012, três meses após a saída de Jonas do BBB 12.

Rafael era irmão de Jonas por parte de mãe e, segundo o participante, era dependente químico, tendo passado por reabilitação cerca de 20 vezes. Contudo, Jonas Sulzbach esclareceu que o motivo da morte não foi o uso de drogas, mas sim o envolvimento amoroso do caçula.

Jonas, de 40 anos, frequentemente compartilha aspectos de sua vida familiar no programa. Ele mencionou que Rafael Noronha tinha apenas 20 anos quando foi assassinado, detalhe que reforça a dimensão da tragédia familiar.

O ex-BBB revelou que Rafael era filho de Marlene Varruck, sua mãe. Em uma entrevista concedida ao TV Fama em 2012, Jonas declarou: "É uma perda que não tem tamanho. Minha mãe não tá nada bem, Deus tá me dando forças".

Envolvimento amoroso como causa da morte

Apesar das especulações iniciais ligadas ao uso de drogas, Jonas explicou que o assassinato foi resultado do envolvimento de Rafael com uma mulher. Esta mulher teria um parceiro considerado "do mal", conforme o relato do participante.

Ameaças já haviam sido feitas para que Rafael Noronha se afastasse da mulher. Jonas comentou esses detalhes em 2012, em uma entrevista ao portal Fuxico.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)