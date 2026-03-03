Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Quem era o irmão de Jonas Sulzbach, do BBB 26? Jovem foi morto com 9 tiros, aos 20 anos

Brother veterano revela detalhes do crime que vitimou Rafael e a dor de sua mãe, Marlene Varruck

Jennifer Feitosa

Jonas Sulzbach, participante veterano do Big Brother Brasil 26, relembrou a trágica morte de seu irmão caçula, Rafael Noronha. O assassinato, ocorrido com nove tiros em Lajeado (RS), aconteceu em 2012, três meses após a saída de Jonas do BBB 12.

Rafael era irmão de Jonas por parte de mãe e, segundo o participante, era dependente químico, tendo passado por reabilitação cerca de 20 vezes. Contudo, Jonas Sulzbach esclareceu que o motivo da morte não foi o uso de drogas, mas sim o envolvimento amoroso do caçula.

Jonas, de 40 anos, frequentemente compartilha aspectos de sua vida familiar no programa. Ele mencionou que Rafael Noronha tinha apenas 20 anos quando foi assassinado, detalhe que reforça a dimensão da tragédia familiar.

VEJA MAIS

image BBB 26: Jonas Sulzbach se deita de conchinha com Marciele, e Gabriela revela 'teve até beijinho'
Ana Paula, Milena Breno, Samira e Juliano se chocam ao ver a cena pela Central do Líder

image BBB 26: Festa de Jonas termina em caos com treta generalizada na casa

image Eliminada do BBB26, Maxiane assiste aos vídeos de Marciele com Jonas Sulzbach e dispara: 'chateada'
A ex-sister aproveitou para dizer que não 'pega os boys das amigas'

O ex-BBB revelou que Rafael era filho de Marlene Varruck, sua mãe. Em uma entrevista concedida ao TV Fama em 2012, Jonas declarou: "É uma perda que não tem tamanho. Minha mãe não tá nada bem, Deus tá me dando forças".

Envolvimento amoroso como causa da morte

Apesar das especulações iniciais ligadas ao uso de drogas, Jonas explicou que o assassinato foi resultado do envolvimento de Rafael com uma mulher. Esta mulher teria um parceiro considerado "do mal", conforme o relato do participante.

Ameaças já haviam sido feitas para que Rafael Noronha se afastasse da mulher. Jonas comentou esses detalhes em 2012, em uma entrevista ao portal Fuxico.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Alane Dias celebra novo álbum dos Gilsons e se derrete por Francisco Gil: 'Dom de emocionar'

O casal assumiu o relacionamento em maio de 2025

03.03.26 13h45

SOLIDARIEDADE

Artistas paraenses unidos em Juntos Pelo Nazaco para arrecadar fundos em prol de tratamento de saúde

A mobilização coletiva acontece no dia 11 de março com apresentações de bandas e solistas que integram a cena cultural do Pará para suprir necessidades médicas do percussionista

03.03.26 13h21

UNIÃO

Música regional e oficinas marcam a segunda edição do Festival Feira Viva em Belém

O evento gratuito no Centur reúne feira criativa regional e gastronomia sem origem animal com o objetivo de fortalecer modos de produção harmônicos com o território paraense

03.03.26 12h06

MÚSICA

A força feminina e a harmonia do trio SalDoce conquistam a música brasileira

No Dia Internacional da Mulher, o trio carioca destaca como a união de trajetórias individuais fortalece a diversidade e a leveza na nova MPB

03.03.26 11h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

ESPCULAÇÕES

Quentin Tarantino morreu em ataque a Israel? Entenda rumor

Boato nas redes sociais afirmou que diretor teria sido atingido por míssil; informação foi desmentida por sites internacionais

03.03.26 11h18

JUSTIÇA

Justin Timberlake entra na justiça para impedir divulgação do vídeo de sua prisão

O cantor foi detido após cometer infrações de trânsito ao sair de um hotel. Segundo o relatório policial, ele apresentava sinais de embriaguez, admitiu o consumo de álcool, mas recusou-se a realizar o teste do bafômetro

03.03.26 10h13

VIRAL

VÍDEO: DJ Méury recria 'trend da Rocinha' no Ver-o-Peso e viraliza na web

Vídeo com imagem de drone no principal ponto turístico de Belém já soma mais de 100 mil visualizações nas redes

03.03.26 10h38

REINCIDENTE

Filho de Cher é preso em flagrante após invadir casa de mulher nos EUA

Elijah Blue Allman arrombou porta, fumou na sala da vítima e causou princípio de incêndio

03.03.26 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda