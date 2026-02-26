Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Festa de Jonas termina em caos com treta generalizada na casa

Estadão Conteúdo

A terceira festa do líder de Jonas Sulzbach no BBB 26, começou em clima de celebração, mas terminou marcada por confrontos e movimentações estratégicas. Vetada da comemoração, Ana Paula se recusou a cumprir o desafio do Barrado no Baile, enquanto Milena protagonizou embates ao jogar uma garrafa de vodca na pia.

Em paralelo, Babu Santana comemorou com aliados o plano para ignorar Ana Paula e Milena por uma semana, e a madrugada ainda reservou troca de acusações entre Jonas, Jordana, Samira e Breno. Veja o resumo:

Começa a festa do líder Jonas

Líder pela terceira vez consecutiva no BBB 26, Jonas Sulzbach escolheu o tema 'Bali' para sua festa.

Solange Couto se divertiu com a escolha do brother em vetar Ana Paula da festa.

O brother recebeu uma carta do filho, João Lucas.

Ana Paula se recusa a fazer desafio do Barrado no Baile Barrada da festa do líder, Ana Paula riscou o nome de Jonas do caderno e escreveu "5ª Série", apelido pelo qual ela o chama.

Milena segue Jonas na festa

Após ter recebido de Jonas o adjetivo de "insuportável", Milena seguiu o brother durante a festa questionando o que ele estava achando da sua presença.

A sister quis saber por que não foi vetada da comemoração e prometeu que não ia dormir cedo.

Em certo momento, Milena sentou perto do brother e continuou falando sobre sua permanência na festa.

Milena joga garrafa de vodca fora

Ao ter acesso às bebidas da festa, Milena jogou uma garrafa inteira de vodca na pia.

Após o feito da sister, a produção enviou mais bebidas para o evento e Jordana comentou sobre a ação de Milena: "Pode deixar aí, se acontecer de novo a produção vai punir quem tá fazendo". No que Milena rebateu: "Você acha que eu tenho medo de punição, Jordana?"

Milena seguiu na área das bebidas e reafirmou que não tinha medo das punições.

Babu celebra plano de ignorar Ana Paula e Milena

Após articular com a casa um plano de ignorar Ana Paula e Milena, Babu conversa com Leandro sobre o movimento. "Eu deixei claro que é uma ideia contra Ana Paula e Milena". Leandro diz que a forma de jogar das sisters estava divertida, mas passou do ponto. "É menos contra elas duas, é contra a forma exagerada do jogo, é o excesso."

Babu conversa com Marciele sobre o plano e diz à sister que precisa ser ainda mais neutro, sem nem fazer piadas quando as sisters falarem alguma coisa. "E não é um dia não, é uma semana sem responder nada."

Com Solange Couto, o ator comemorou o plano. "Eu falei: 'pode ser melhor, ela tem que ser invisível, sem piada'."

Leandro lembra a Babu que Breno não pode saber do plano de ignorar Milena e Ana Paula. "Se jogarem para ele, ele vai cavar um pênalti pra ele, vai virar o X9 do jogo", responde Babu.

Babu e Leandro conversam sobre o Paredão

Babu diz a Leandro que indicará Jonas ao Paredão caso seja líder. "Porque o Cowboy dá pra ver que dá pra desestabilizar ele a qualquer momento."

Leandro diz que os brothers precisam jogar porque não existe previsibilidade no reality. Babu reflete que eles não podem enfrentar Milena e Ana Paula em um Paredão.

Jonas, Jordana, Milena e Samira brigam na casa

Jordana descobre que Milena recebeu punição da produção por ter jogado limão na sandália de Jonas e procura o brother para saber o que aconteceu.

Jordana pergunta se Samira concorda com a atitude de Milena. "Você acha certo, Samira?", pergunta. "Lógico que acha, fica rindo", diz Jonas. "Desconta em mim. Quando que eu defendi?", rebate Samira.

Minutos depois, Milena pega os calçados na despensa para limpá-los e Jonas se diverte com a cena. "Sujou e está limpando a sandália agora", diz. Milena rebate que o calçado é parte do figurino da festa. "Eu achei que você sustentava. Você é mais frouxa do que eu pensei", alfineta Jordana.

A confusão se estende e Samira retoma as falas de Jordana e dispara: "Você achou isso legal, Jordana?". A advogada rebate afirmando que a gaúcha está sendo usada como "marionete". Breno entra na discussão e diz que Jordana "faz o mesmo do outro lado".

"Eu não vou gastar meu latim com vocês", responde Jordana. "Você ainda precisaria crescer muito para gastar alguma coisa com a gente. Ela é sanguessuga de líder do outro lado", rebate Breno.

Ana Paula volta para a casa

Após não cumprir o desafio, Ana Paula retorna para casa e é recebida por Milena, Samira e Juliano. "Ana Paula, tenho tanta coisa pra te contar", diz Milena. "Tá tudo bem, mas tudo o que você mandou ela não fazer ela fez", completa Juliano.

Enquanto Milena conta detalhes da festa para Ana Paula, Jonas aciona a Central do Líder para ouvir a conversa. "Não fez nada. Falou que ia encher o saco a noite inteira, ficou 15 minutos e cansou. Aí quer cantar a boa lá para a outra, que ficou sem resolver o desafio", reagiu o líder.

