Prova do Líder desta sexta-feira (14): apenas duas mulheres seguem na disputa

Após mais de onze horas de duração da Prova do Líder do BBB 25 nesta sexta-feira (14), Vinícius é o décimo primeiro eliminado da disputa de resistência, que prossegue nesta manhã. A quinta Prova do Líder começou na noite desta quinta-feira (13/02). Além do título da semana, o vencedor também receberá um prêmio de R$ 10 mil. Os seis primeiros eliminados tiveram que enfrentar consequências. São eles: Delma, Maike, Aline, Diego Hypolito, Daniele Hypolito e Camilla. Seguem na competição apenas Thamiris e Eva.

VEJA MAIS

Veja quem já deixou a Prova do Líder:

Delma;

Maike;

Aline;

Diego Hypolito;

Daniele Hypolito;

Camilla;

Vitória Strada;

Vilma;

Guilherme;

Mateus;

Vinícius.