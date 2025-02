Prova do Líder: com mais de 9 horas de duração, dinâmica segue com 4 pessoas e 1 brother no paredão

Na manhã desta sexta-feira (14), a prova do líder de resistência já marcava um pouco mais de 9 horas de duração no BBB 25, da TV Globo. Quatro participantes ainda seguem na disputa pela liderança da próxima semana: Thamiris, Mateus, Vinícius e Eva.

VEJA MAIS



O último eliminado foi Guilherme, que passou mais de seis horas na prova. O brother decidiu deixar a disputa após reclamar de dor de barriga. Ele disse que estava se tremendo e com vontade de ir ao banheiro.

"Gui [Guilherme], vá devagar. Respira!", disse Vinícius.

Prova

A primeira a deixar a dinâmica foi Delma. Com apenas dois minutos de prova, ela tirou a mão do sensor. Ao sair, ela pegou um dos seis envelopes com consequências e leu a mensagem: "Você está na Xepa".

Maike foi o segundo eliminado,. Ele passou 1h06 nA prova, a sua consequência foi "Elimine alguém da Prova agora". O pipoca optou por Diego Hypolito e justificou: "Meu critério vai ser quem votaria em mim ou já votou em mim, ou quem me colocaria no Paredão se ganhasse essa Prova. Acho que o Diego me colocaria no Paredão".

O ginasta deixou a disputa e disse: "Não colocaria você, não". Ao retirar o seu envelope, Diego Hypolito foi direto para o paredão.

Logo após a saída de Maike, Aline foi informada que também estava eliminada. A baiana também pegou um envelope e leu em voz alta a sua consequência: "Você está fora da Prova do Anjo".

Daniele Hypolito foi a quinta eliminada da prova um pouco antes de completar duas horas de duração. Ao retirar um dos envelopes com consequência, ela descobriu que não poderá receber imunidade nesta semana.

Camilla foi a sexta eliminada da disputa por tirar a mão do sensor, ela tinha quase 4h de prova. "Mexi o dedo", disse. Ao ler a sua consequência, a sister informou: "Você está na Xepa".

Vitória Strada foi a sétima eliminada com quase 5 horas de prova. Na sequência, Vilma também deixa a disputa após seis horas.