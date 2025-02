Resumo BBB 25 (14/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A madrugada desta sexta-feira (14), no BBB 25, foi dedicada à prova do líder, essa semana de resistência. A dinâmica, que começou ontem, foi movimentada e já teve algumas consequências para os partiicpnates.

Vergonha

Eliminados da prova antes de começar, os gêmeos João Pedro e João Gabriel falaram sobre a situação e a bronca que levaram de Tadeu Schmidt pelo descumprimento das regras.

João Gabriel lamenta pelo erro, enquanto o irmão tenta consolá-lo. Os dois torcem para Maike, Eva ou Renata vencerem a disputa: "E a vergonha? Meu pai lá...".

"Nem começou a Prova, nós fomos eliminados antes de passar o trem. Nós não saímos da grama", desabafa João Gabriel.

Aceitação

Renata também foi eliminda da prova antes mesmo dela começar, porém, ela ainda seguiu para o provódromo. Em conversa com os gêmeos e Gracyanne Barbosa, ela diz ter sido vetada da disputa pela dinâmica do "resta um", como o apresentador anunciou a sua eliminação.

"Na minha cabeça, colírio não era uma coisa que beneficia, sei lá. Enfim... Aí ele [Tadeu]: 'Também não pode, você também está eliminada', aí eu saí. Mas eu já estava dentro do bichinho para fazer", contou.

João Gabriel pergunta se "o povo lá abriu o bocão", e Renata comenta que todo mundo tinha a visto saindo da sala, inclusive Camilla: "Se foi no banheiro, mas teve mais uma pessoa que saiu, tipo assim, para não ter brecha. Porque isso fora também pode ser uma coisa que queima, entendeu? Sei lá, vai que eu ganho. Para eles não correrem o risco. É justo. Não foi uma necessidade fisiológica, mas...".

Choro

Na área externa, Aline começa a chorar. Diogo Almeida, que está ao lado da sister, tenta consolar a policial militar: "Põe para fora. Não prende, não. Desabafa", diz o ator.

"Eu queria ter conseguido ficar com ele lá. Se ficasse só a gente, eu teria saído", diz Aline. Enquanto isso, o amigo e ex-dupla da baiana, Vinícius, está entre os quatro últimos participantes na disputa, com Eva, Mateus e Thamiris.

Carinho

Brothers conversam sobre o paredão, mas Maike interrompe o bate papo para fazer um pedido especial à Renata: "Faz um cafuné em mim?".

A bailarina, que está recebendo um cafuné de João Gabriel, recua do pedido. "Estou recebendo o meu primeiro", declara. "Eu faço também", responde Maike. João Gabriel brinca e diz que quer também. "É um grande dar e receber. É rodízio de cafuné", ironiza Renata. João Pedro reivindica o seu cafuné, e Maike dispara: "Eu faço em você, vem cá."

Escolha

Daniele Hypolito, Diego Hypolito, Gracyanne Barbosa e Delma conversam sobre o jogo na cozinha da Xepa. No papo, as sisters revelam que Aline pode seguir como opção de voto para alguns brothers e, consequentemente, cair no próximo paredão. O ginasta, então, revela quem prefere enfrentar.

"É um perigo ir no Paredão com o Vinícius", declara Diego Hypolito. Daniele, então, avisa que elas estão falando sobre Aline. "Um perigo para mim. Eu tenho o risco de sair", reforça o brother.

"Minha probabilidade menor de sair é com o Maike", revela Diego. "Igual ele achava que ia sair pra mim. Tinha certeza e ficou. Precisa confiar em você, garoto", comenta Gracyanne Barbosa.